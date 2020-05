La frase no deja lugar a dudas, por lo menos la intención. Si no hay vacuna, los colegios tendrán a la mitad del alumnado en sus aulas. Esta frase la pronunciaba Celáa. Pero claro ¿Qué hago si no tengo con quién dejar a los niños? Esta es la primera pregunta que nos surge... pero hay más aristas. ¿Cómo va a influir en la educación de los pequeños? ¿Cómo controlaremos que los niños no se toquen y mantengan la distancia de seguridad? Son muchas las cuestiones.

Pilar Cisneros recordaba la reflexión que le lanzaba una madre, Amparo: “Más que el tema de contenidos me preocupa la relación personal de los niños con los profesores. Creo que esto es lo que hace que la cabeza y el corazón de los chavales se vaya amueblando. Esto es irremplazable”

Nicolás Fernández Guisado es presidente nacional de ANPE (Sindicato de Enseñanza Pública) y Pedro José Caballero es presidente de CONCAPA. Ambos han analizado la afirmación que sostenía la ministra de Educación.

Para Nicolás, lo que propone Celáa es inviable: “Yo creo que no debemos dar por buena esta realidad cuando volvamos a las aulas en septiembre. Creemos que hay tiempo de preparar la vuelta en las mejores condiciones. Lo que propone la ministra es inviable porque imaginemos cualquiera de los cursos.... el profesor no puede atender al mismo tiempo esas dos funciones, ni siquiera hemos visto un programa de educación online que llegue a todos al mismo tiempo”, aseguraba.

“Si hipotéticamente hay que echar mano de la enseñanza online, es necesario que todos tengamos los medios necesarios para que nadie se quede atrás”, indicaba el presidente de ANPE. Además, plantea un paso más: “Nosotros no hemos tenido ni un solo encuentro de diálogo y es necesario diseñar un plan”.

El presidente de CONCAPA, considera que “es necesario que Educación se comunique con la comunidad educativa porque implica a muchísimos sectores”. Otra alternativa es la “inyección económica que necesitaríamos para adaptar nuestros centros educativos para dotar las aulas de los elementos sanitarios necesarios”.

Respecto a la frialdad que planteaba la madre a Pilar Cisneros, Pedro José Caballero apuesta como esa madre por lo presencial “para evitar la frieldad”.

La vuelta a las aulas en Alemania y la comparativa con España

Rosalía Sánchez es corresponsal de COPE en Alemania y ha contado cómo ha sido la vuelta a las aulas en Alemania, que ya lleva haciéndose durante varias semanas: “Los chicos que llegan al colegio se encuentran con un 'cole' muy diferente. Tienen que entrar por una puerta y salir por otra. Esto ha obligado a hacer obras. No todos los colegios van al mismo ritmo”, aseguraba Rosalía.

Otra problemática que ha planteado Rosalía: “No hay recreo, se van a las asignaturas troncales. Se les concentran las asignaturas en tandas de hora y media. En total tienen alrededor de 4 horas al día y acuden a las aulas en grupos de 8”.

Para Nicolás, presidente nacional de ANPE, “el escenario que dibujan en Alemania es el actual. Aquí se ha dado una desescalada en distintas fases que nos dice que el 25 de junio habrá una movilidad generalizada. Nosotros creemos que en septiembre se está en condiciones de preparar un plan de asistencia a los centros de modo presencial que obviamente pasa por adaptaciones”.

Además, el líder de CONCAPA destaca que “la situación es complicada y tendremos que pensar en que la vuelta en septiembre tiene que ser con absoluta normalidad”.