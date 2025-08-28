La profesión que muchos creen que solo existe en verano y que se trabaja el resto del año por 1.400 euros: “Trabajamos muchísimo más en la temporada navideña"

Son muchas las profesiones que en agosto, “hacen su agosto”, especialmente en sectores como la hostelería, el turismo y el comercio: camareros, socorristas, azafatas… Pero una de las más destacadas y de las que no se habla demasiado es el personal de animación. Estos diseñan yincanas, talleres creativos, juegos y dinámicas que consiguen mantener a toda la familia alejada de las pantallas.

Mercedes Segura, dueña de 'Chispitas', ha explicado en una llamada con Israel Remuiñán frente a los micrófonos de La Tarde de COPE en qué consiste su trabajo exactamente y cómo es lidiar con su actividad siendo autónoma, a pesar de la percepción de que su actividad se limita únicamente al verano.

El ajetreo de un negocio que no para

La conversación entre Isra y Mercedes se ha centrado principalmente en un tema recurrente para muchos autónomos: la falta de vacaciones. “¿Cuándo descansa una persona que en agosto le toca trabajar?”. Ante esta pregunta, Mercedes se ha mostrado rotunda, afirmando que no descansan. A pesar de que la temporada alta de su empresa es en Navidad y la previa al verano, ha recalcado que “agosto también es un mes de gran actividad”, con una variedad de eventos como “aquagym, talleres manuales e incluso monólogos con cómicos profesionales”.

La autónoma ha detallado que la pandemia marcó un antes y un después en la actividad de su negocio. A raíz de ella, ha asegurado que trabajan “a cuentagotas”, aunque destaca que a partir de la COVID-19 han trabajado todos los veranos “y ya no cerramos”.

Su pasión por el trabajo y el reto de implicar a todos

A lo largo de la entrevista, Mercedes ha destacado que la clave para lidiar con este ritmo de trabajo es disfrutar de lo que uno hace: “Cuando alguien trabaja en lo que le gusta, no trabaja, ‘tragoza’”, ha explicado usando este juego de palabras para referirse a la pasión por su profesión.

Según ella, nunca hay nada perfecto, pero ha subrayado que disfruta tanto con la animación de niños como la de los adultos: “Es divertido porque implicar al adulto a que baile y juegue es muy entretenido para nosotros”, ha confesado.

En cuanto a la organización de su empresa, la dueña de 'Chispitas' ha hablado de la estructura, especificando que “vamos a temporadas". Aunque no puede ofrecer un número exacto de empleados, sí que es cierto que “en campaña alta, pues mínimo 20, 25 personas”. Además, la empresa se apoya en una serie de colaboradores que incluye a trabajadores fijos discontinuos y autónomos.