Loli: "Soñaba que al llegar al colegio estaba descalza. Lo pasaba muy mal. Después me fui a estudiar a Zaragoza, una chica me contó lo que soñaba y era lo mismo que yo"

En un momento dado, hablamos con nuestros 'Fósforos' sobre pesadillas recurrentes. Nos lo cuentan en el 900.50.60.06. Como Loli. La oyente aseguró que cada vez que iba al colegio, "me aseguraba que todo estaba bien y, al llegar al colegio, estaba descalza. Y lo pasaba muy mal. Años después, me fui a estudiar a Zaragoza, una chica empezó a contar su sueño. Y era el mismo sueño que tenía yo".

Conchi es otra oyente que relató su pesadilla recurrente. Cuando tenía unos 17 años, indicó, soñaba que entraba en una cabina. Quería llamar por teléfono y siempre le era imposible terminar de marcar los números. Se equivocaba, no entraba la moneda... siempre sucedía lo mismo.

También hablamos con Lola. La 'Fósfora' soñaba que se encontraba en la oficina, coge el ascensor, "y bajo y no sé donde estoy. Yo, supuestamente, tengo que estar en el portal. Y no. Es un garaje, un sótano y siempre estoy perdida. Nunca encuentro la salida y me agobio mucho. Me pasa lo mismo en el metro". Relató que tiene miedo a los espacios abiertos y no sabe si eso tiene algo que ver. Tiene 66 años y empezó "a los 20 años con esto. Estoy en tratamiento, ahora me tomo media pastilla. Nada más que iba a trabajar y a mi casa. Es alucinante. Fui al Retiro y le pedí a mi marido que nos fuésemos".

Añadía que el tratamiento le ha permitido mejorar en eso, se lo mandó un psiquiatra "y me cambió la vida. Yo no podía viajar. No podía hacer nada. Era horroroso. Me metía en un supermercado y siempre mirando la salida. Es angustioso".

También respondía al tema del día un 'Fósforo' llamado Juan, que contó que nos llamaba desde Carlet. Al sur de Valencia . Está a punto de cumplir 49 años "y todavía sueño con los exámenes de la universidad. Se me ha quedado eso y, cada tres meses, pesadillas con la universidad. Estudié la misma carrera que la mujer del presidente. No llego a hacer el examen. Yo creo que entonces no lo pasaba tan mal como ahora".

Por otra parte, José Luis indicó que, entre otros muchos defectos, bromeó diciendo que es costalero en Sevilla y Jerez. Por eso, afirmaba que se despierta "con una taquicardia porque me he quedado dormido y la Hermandad está en la calle. O bien llego a la Hermandad y se me ha olvidado algo. No me puedo mover. En la pesadilla quiero moverme y no puedo. Cada 3-4 meses me pasa. Y me levanto malísimo".

Al hilo del tema del día planteado a nuestros 'Fósforos', rescatamos un estudio realizado por el blog especializado en el sueño, 'Como Un Tronco', averiguó sobre cuáles son los sueños más recurrentes a través de los resultados de búsqueda de Google por parte de los españoles acerca del significado de sus sueños. Además, en este se han contabilizado las búsquedas que más inquietan a la población española. También ha puesto sobre la mesa las explicaciones de los expertos sobre las posibles interpretaciones de dichos sueños.

Según explicó la psicóloga Ana Mauri, "la explicación a que haya algunos sueños más habituales es que el Inconsciente alberga muchos deseos y conflictos comunes para todos los seres humanos". "Ciertos símbolos tendrán en nuestro Inconsciente común el mismo significado, pero esto no quiere decir que dos personas que sueñen con algo parecido tenga para ambas el mismo valor o sentido". Puedes leer más claves, aquí.