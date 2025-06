La predicción de las películas de James Bond que se ha cumplido en Reino Unido en 2025: pasaba en muchas secuelas

El MI6, el legendario servicio de inteligencia británico, ha hecho historia al nombrar por primera vez a una mujer como su máxima responsable. Blaise Metreweli, de 47 años y experta en tecnología, se convertirá en la decimoctava directora del organismo, un cargo que en el universo cinematográfico de James Bond siempre ha estado ligado a figuras emblemáticas como el personaje de M, interpretado en la gran pantalla por actores como Judi Dench.

La noticia, anunciada este lunes por el primer ministro Keir Starmer, parece sacada directamente de un guion de 007, donde una mujer al frente del espionaje británico no era ficción, sino una cuestión de tiempo.

EFE Blaise Metreweli, jefa del MI6

El paralelismo con el cine es innegable. En 1995, GoldenEye, la primera película de la era Pierce Brosnan como Bond, presentaba a una M femenina, interpretada por Dench, desafiando los estereotipos de un mundo tradicionalmente masculino. Tres décadas después, la realidad ha imitado al arte: Metreweli asumirá el cargo en un momento en que el Reino Unido enfrenta amenazas que bien podrían inspirar un nuevo filme de la saga: ciberataques, espionaje internacional y tensiones geopolíticas.

Un perfil tecnológico para tiempos modernos

Metreweli no solo rompe el techo de cristal por su género, sino también por su especialización. Licenciada en Antropología por Cambridge, ha dirigido el área de tecnología e innovación del MI6 —equivalente al mítico Q en las películas—, lo que la convierte en una figura clave en un mundo donde la ciberseguridad es la nueva frontera de la inteligencia. "El Reino Unido se enfrenta a amenazas sin precedentes, desde barcos espía hasta hackers que buscan sabotear nuestros servicios públicos", advirtió Starmer en el comunicado oficial.

El nombramiento refleja una evolución necesaria. Si en el pasado el espionaje se asociaba a agentes de campo como Bond —hombres de acción con licencia para matar—, hoy el poder reside en los datos y los algoritmos. "Blaise garantizará que el Reino Unido pueda afrontar estos desafíos tanto dentro como fuera del país", destacó el ministro de Exteriores, David Lammy.

MGM Pierce Brosnan como James Bond

"El cine como profecía"

Enrique Serbeto, periodista de ABC, no ha pasado por alto la coincidencia: "Ayer se cumplió un vaticinio que los guionistas de GoldenEye imaginaron hace 30 años: que el MI6 no tendría un jefe, sino una jefa". Serbeto subraya la ironía de que Metreweli ingresara en el servicio en 1999, apenas cuatro años después de que Dench diera vida a M. "La ficción anticipó lo inevitable: el espionaje ya no es un club de caballeros. Hoy, como en las películas, el liderazgo femenino es una realidad", añade.

La propia Metreweli, con una carrera centrada en Oriente Medio y operaciones encubiertas, ha declarado sentirse "orgullosa y honrada" por el cargo. Su desafío será tan complejo como cualquier misión de Bond: desde contrarrestar la influencia de potencias hostiles hasta proteger la infraestructura crítica del país. Eso sí, sin los Aston Martin ni los cócteles shaken, not stirred.