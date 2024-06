¿Podemos tener una pandemia en España a causa de la gripe aviar? Las claves de su contagio y tratamiento

Seguro que a lo largo de esta semana lo has oído y mucho: Europa se prepara para una posible pandemia de gripe aviar. Los contagios están subiendo, y ya quince países de la Unión han comprado más de 600.000 dosis de vacunas contra el virus. Quince países entre los que no está España.

Fernando Simón, del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ha asegurado que España no está en riesgo de sufrir una pandemia del virus de la gripe aviar, y ha considerado que no es necesario la compra de dosis de vacunas. Asegura que el riesgo es bajo, y que no hay que estar alarmados.

Pero, ¿es esto cierto? ¿Debemos temer contagiarnos de este tipo de gripe? Es a lo que responde Jorge Alcalde, divulgador científico, en La Tarde.

Las claves de los contagios y el tratamiento

Lo cierto es que Jorge Alcalde se mostraba "enfadado" con la situación, porque considera que España, por pura prevención, debería haber comprado dosis de vacunas. "El riesgo de contagio en humanos es todavía pequeño, pero sí podemos contagiarnos, sobre todo los que más contacto tienen con animales" expresaba.

Eso sí, dice que la posibilidad de mortalidad en caso de estar contagiado, es de más del 50%. Por eso, asegura que es bueno tener dosis de vacunas, que se apliquen a los trabajadores de las granjas.

"La vacuna no es para todos, pero sí para tener stocks y que se trate a los que trabajan con animales. Se ha comprobado que algún ganado vacuno en EE. UU. puede transmitir a través de la leche cruda el virus, algunos puntitos de preocupación entre humanos hay, no se transmite, pero debemos poner precaución" decía.

"Nos da Europa la posibilidad, y va y nos negamos. ¿Por qué no tomar por una vez medidas oportunas? Se han firmado acuerdos para comprar más dosis y nosotros no lo hacemos" decía.

Sin embargo, aseguraba que no hay necesidad de estar asustado por el aumento de los casos, porque no cree que vaya a ser una pandemia, pero sí que es necesario proteger a los trabajadores y profesionales de las granjas.

"Esperemos que Simón esta vez sí que acierte, estar en el equipo de las vacunas, es estar en el de la Ciencia" sentenciaba.