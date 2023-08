El peligroso efecto que puede tener la DANA en la industria de la sal: "Perder hasta un 20%"

Entre finales de agosto y principios de septiembre es cuando se da, habitualmente, la cosecha de sal. Los vientos secos durante el invierno y la primavera, las escasas lluvias y, principalmente, el calor, están haciendo mucho daño a la mayor parte de las cosechas, pero curiosamente el sector de la sal se está viendo beneficiado por estas catastróficas condiciones para muchos otros sectores. De hecho, en muchas plantas de producción de sal se está hablando este año de récord histórico.

Carlos Alarcón, el coordinador de calidad y medio ambiente de la empresa Salinera Española en Murcia e Ibiza, ha hablado en 'La Tarde' de que la cosecha de sal de este año va a ser “mejor que los tres años anteriores porque las DANA en años anteriores fueron especialmente duras, y ahora esperamos que la que llega este fin de semana no nos afecte tanto”. Este año de momento están teniendo una muy buena cosecha tanto en cantidad como en calidad, algo que, según Alarcón, “se mide sobre todo en la dureza de la sal o en sus niveles de cloruro sódico”, aunque es algo que según cuenta los consumidores no notan demasiado.

Acerca de los posibles efectos negativos que la DANA puede llegar a tener en la cosecha de sal, Alarcón ha explicado que esta “si caen los litros esperados afectará poco, pero si pasa como en años anteriores afecta muchísimo, se te puede llegar a ir un 20% de la cosecha como poco”. Durante este año se esperan que lluevan unos 30 litros por metro cuadrado, pero durante los anteriores se han llegado a alcanzar datos de hasta 150 litros, algo que, sin embargo, debido a la naturaleza cambiante de este fenómeno conocido como 'gota fría', podría llegar a ocurrir.





¿Cómo se extrae la sal?

El coordinador ha aprovechado para explicar cuál es el proceso mediante el cual se extrae la sal, que, según ha explicado, solo se empieza a formar como cloruro sódico "a partir de finales de mayo, principios de junio", por lo que durante esos meses y los de verano, "se forma la capa de sal que es lo que se extrae al final". Por este motivo, Alarcón explica que si estos meses llueve, puede llegar a frenar bastante la calidad de la cosecha.

La primera parte del proceso para extraerla es conseguir agua marina y hacer que se evapore, pero es un proceso mucho más complicado de lo que parece, ya que, según ha explicado el coordinador, "hay que regular las balsas cristalizadoras a unos grados concretos de concentración. No te puedes pasar porque si no no haces una buena sal y si no llegas no cristaliza", esto se hace metiendo agua, por un lado, y sacándola por otro para conseguir generar una sal buena y de calidad. Tras este proceso, la sal se carga en unos camiones que le llevan al lavadero y tras esto se mandan a los grandes montones de sal que se pueden ver muchas veces en algunas zonas de la costa española.