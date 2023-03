El pediatra Quique Bassat aclara cuál es la ventaja del fármaco contra el VRS en niños: "Es una oportunidad"

Es posible que si te hablamos del VRS no sepas exactamente a lo que nos referimos. No obstante, si te decimos "virus respiratorio sincitial", tanto padres como madres asientan con la cabeza y entiendan el concepto. Este virus causa la mayoría de los casos de bronquiolitis y neumonías en niños de corta edad. De hecho, es posible que muchos de ellos se echen a temblar al pensar en la afección. No obstante, y lejos de querer causar miedo entre los progenitores, hoy traemos buenas noticias: los bebés gallegos serán los primeros del mundo en inmunizarse contra él.

Sí, tal y como lo lees. Este mismo otoño, Galicia incluirá en el calendario vacunal un pinchazo que hará que los más pequeños permanezcan inmunes al este virus. Quique Bassat es pediatra, epidemiólogo e investigador del ISGlobal, y se ha pasado por los micrófonos de 'La Tarde' para hablar de este hito. En primer lugar, el facultativo ha asegurado que este año, el VRS "vino con una intensidad fuera de lo habitual". La llegada de esta vacuna supone una "herramienta que nos ayudará a prevenir los casos más graves" de la enfermedad, lo cual es una de las buenas noticias "que tenemos en el mundo de la pediatría".





A continuación, ha querido matizar que no se trata realmente de una vacuna. En este caso, los anticuerpos se "fabrican" de forma artificial y se administran al menor, haciendo así que permanezca inmunizado frente al virus. La diferencia con las vacunas, por tanto, es que a estas se les da información para que "la persona que la reciba produzca los anticuerpos, pero tarda semanas en hacerlo". Algo que, en el caso de los menores que sufren la enfermedad, es demasiado tiempo. "No daría tiempo con las vacunas tradicionales".

Un hito histórico

"Con esta estrategia, ligeramente diferente, lo fabricamos y se los damos hechos. Esto nos permite administrarlo al principio de la vida", ha celebrado Bassat. No obstante, el pediatra ha recordado que todavía se trata de un producto que está "recién aprobado" y todavía no se ha incorporado "en ninguno de los programas de inmunización del mundo". Aquí, ha comentado, "ha habido una oportunidad de tomar la iniciativa", lo cual posiblemente haga que el sistema de salud gallego "sea replicado en muchas comunidades autónomas".

"Nos atrevemos a incluir esta medida porque sabemos que va a funcionar y va a prevenir muchos casos de enfermedad grave", ha continuado. "La propuesta es proteger a los menores de seis meses, vulnerables a enfermar", ha continuado. Seguidamente, ha celebrado que gracias a esto se conseguiría disminuir el número de casos más graves, así como de los que requieren hospitalización. "La perspectiva es muy buena", ha agregado.