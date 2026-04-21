"Pago 525 euros al mes por compartir habitación con un amigo en Madrid. No piso, habitación. No es la situación ideal, pero no ha quedado otra"

El negocio del alquiler por habitaciones, en La Tarde

El precio de la vivienda en España atraviesa uno de sus momentos más críticos. Encontrar un piso en alquiler se ha convertido en una carrera de obstáculos donde decenas de personas compiten por una sola vivienda. Según los últimos datos, cada anuncio recibe más de 40 interesados de media, una cifra que en grandes ciudades puede superar el centenar.

A esta presión se suma un encarecimiento constante. Alquilar hoy es un 46% más caro que antes de la pandemia, y el precio medio de un piso de 80 metros cuadrados alcanza ya los 1.200 euros mensuales. En lugares como Madrid o Barcelona, la cifra puede dispararse hasta los 1.700 euros, dejando fuera a buena parte de la población, especialmente a los jóvenes.

Compartir piso ya no es una opción, es una obligación para muchos

El negocio del alquiler por habitaciones: más rentable que nunca

En este contexto de precios desbordados y escasa oferta, surgen nuevas fórmulas para rentabilizar los inmuebles. Una de las más llamativas es la transformación de los pisos tradicionales en viviendas compartidas al máximo. Así lo explica el emprendedor David González en La Tarde de COPE, con Pilar García Muñiz.

Este modelo consiste en adquirir o gestionar viviendas que, en muchos casos, estaban vacías, reformarlas mínimamente y redistribuir los espacios para aumentar el número de habitaciones disponibles. El salón, tradicionalmente una zona común, pasa a convertirse en un dormitorio más.

La lógica es sencilla: a mayor número de habitaciones, mayor ingreso mensual. González explica que esta estrategia permite cubrir costes y obtener beneficios en un mercado cada vez más exigente. "De ahí sacamos un poco la rentabilidad, porque de otra forma no podríamos operar", afirma.

Alamy Stock Photo Muchos han llegado al punto de compartir... habitación

Este tipo de negocio responde también al miedo de muchos propietarios. La incertidumbre ante posibles impagos o problemas legales hace que muchos prefieran no alquilar sus viviendas. Empresas como la de González actúan como intermediarias, gestionando los inmuebles y reduciendo ese riesgo.

"Son pisos que en muchas ocasiones estarían fuera del mercado", explica, añadiendo que su labor permite reintroducirlos en el circuito del alquiler.

Mientras tanto, la realidad para los inquilinos es cada vez más complicada. El caso de Javier, un joven de 25 años que vive en Madrid, ilustra bien esta situación. Paga 525 euros al mes por compartir habitación con un amigo.

Hay gente que paga incluso 600 euros por una habitación en un bajo interior sin luz" David González Empresario del mercado immobiliario

Un cambio de perfil: ya no solo estudiantes

"Es verdad que no es la situación ideal, pero es lo que hay ahora mismo", reconoce. En su piso, ubicado dentro de la M-30, cuatro personas comparten tres habitaciones. El precio total supera los 2.000 euros mensuales.

Aunque en su caso se trata de una decisión voluntaria, cada vez más personas no tienen alternativa. "Hay gente que paga incluso 600 euros por una habitación en un bajo interior sin luz", añade.

El alquiler por habitaciones ya no es exclusivo de estudiantes. Según González, el perfil ha cambiado significativamente en los últimos años. "Ahora tenemos a mucho trabajador, personas con sueldo humilde que no pueden permitirse vivir solas", explica.

Este fenómeno refleja un problema estructural: el acceso a la vivienda. Para muchos, compartir piso ya no es una etapa temporal, sino una solución permanente. La falta de oferta, el aumento de precios y la inseguridad jurídica están transformando el mercado. Los propietarios buscan fórmulas más rentables y seguras, mientras los inquilinos se adaptan como pueden.

EFE/Jennifer Gómez Carteles de alquiler en un piso en una imagen de archivo.

Convertir un salón en dormitorio es solo un ejemplo de esta nueva realidad. Una solución que, aunque efectiva desde el punto de vista económico, plantea interrogantes sobre la calidad de vida y el acceso a una vivienda digna.

Como resume González, "sin estas fórmulas sería muy difícil que muchas empresas funcionaran", pero también deja entrever un problema mayor: el mercado inmobiliario está obligando a reinventar espacios y expectativas.

Y mientras tanto, para miles de personas, encontrar casa sigue siendo, más que nunca, una cuestión de supervivencia.