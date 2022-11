"El océano rojo y el océano azul": un economista señala a los jóvenes qué hacer si no ganan más de 1.000 euros

El economista Fernando Trías de Bes ha pasado por los micrófonos de La Tarde para analizar los últimos datos sobre empleo juvenil y para dar las claves a los jóvenes de qué pueden hacer para reconducir la situación. Y es que, desde la pandemia hasta hoy, ha bajado en 10 puntos la cantidad de jóvenes españoles que ingresan más de 1.000 euros, según datos recabados de nóminas bancarias y que publica El Mundo. Hay menos jóvenes sin ningún tipo de ingresos desde hace tres años.

Por eso, y teniendo en cuenta que el Salario Mínimo Interprofesional ha subido en los últimos años hasta casi los 1.000 euros precisamente, la comunicadora de COPE, Pilar Cisneros, se preguntaba: ¿cómo es posible que el número de jóvenes trabajando por ese sueldo sea menor en lugar de mayor? “Es un conjunto de factores”, matiza el experto.

El primero, según apunta, es que, como este dato lo ha dado una entidad financiera, esta se ha fijado en el líquido, no el bruto que incluye la parte que retiene Hacienda, “aunque no es algo que te haga mucho más rico”, señala. “También que los contratos a jornada parcial están muy presentes en el sector juvenil, además de añadir contratos fijos discontinuos por lo que se restan meses”.

Pero el más importante, según explica Trías de Bes, es que es un sector que lleva cayendo desde hace varios años: “Ahora estamos dando datos de salario en términos nominales, 1.000 euros, 900, 1.100... Luego hay términos reales, que son en función del coste de la vida. Quien ganase mil hace diez años, y ahora lo mismo, el valor en términos nominales es el mismo, pero en reales es menos”. “Llevamos décadas que el salario real de los jóvenes cae y trabajan menos horas en porcentaje, lo del empleo juvenil en España es un lastre de décadas”, concluye.









¿Por qué no mejora el empleo juvenil?



Hay dos o tres causas estructurales que son muy difíciles de cambiar para que gire esta situación. Una es que ha existido esa dualidad en empleo temporal y fijo discontinuo, la reforma laboral ha intentado cambiar eso, “pero no lo va a hacer de un año para otro”, apunta Trías de Bes en La Tarde. El segundo factor sería es el sistema educativo: “el mundo ha alterado la composición ocupacional de los sectores y la globalización y tecnología va mucho más rápido que cualquier plan educativo. Todo esto crea problemas que se van cebando y acumulando entre los jóvenes”, concluye.

Y es que el sector privado no absorbe el empleo juvenil. Por debajo de los 25 años hay 1.800.000 jóvenes quieren trabajar, el sector privado apenas sorbe un millón y, el resto, no es que no estén preparados, “es que no hay empresas que tengan los puestos que estas personas demandan”, añade. “España es un país de PYMES en el cual adaptarse a los cambios tecnológicos no es sencillo”.





Trías de Bes explica qué hacer a los jóvenes



Sobre cómo puede revertir cada caso su situación personal, Trías de Bes explica que en economía hablamos de océanos rojos y océanos azules. “El primero es en el que hay mucha gente y mucha sangre, el segundo es azul porque no hay nadie”, apunta. Y, concretamente, sobre las posibilidades de cada uno:

“Te puedes ir al extranjero, te puedes mover de ciudad, preparar unas oposiciones o formarte para sectores que hay espacios, pero no es fácil”, enumera.