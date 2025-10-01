01 OCT 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch
"Desbandada de cochinillos en Barcelona y alrededores. El gran Luis Figo estará en Montjuic..."
Redacción Deportes
Publicado el
1 min lectura
"Yolanda Díaz sabe más de diplomacia y de conflictos en Oriente Medio que todos los países que apoyaron el plan de Trump en Gaza juntos"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
Pedro Ruiz dice lo que muchos piensan sobre la flotilla que se aproxima a la Franja de Gaza: «Tiene mala salida»
El presentador ha opinado sobre la situación de la flota, que ha entrado en una «zona de alto riesgo» donde Israel ya ha asaltado embarcaciones
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño