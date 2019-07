La obesidad infantil está más presente en las familias con menos recursos

La cifra la ha facilitado la última encuesta nacional de salud. En España hay más de dos millones de niños en esta situación. La mitad de esos jóvenes pertenecen a familias en la que sus padres disponen de pocos recursos.

En 'La Tarde' en COPE ha estado el médico pediatra y profesor de Pediatría de la Universidad de Granada, Carlos Ruíz. ''Existen múltiples factores pero en general si es verdad que se ha constatado una mayor prevalencia de obesidad en aquellas estructuras o situaciones socioeconómicas deprimidas. Desde factores culturales hasta de carácter económico, por ejemplo, la comida basura es mucho más barata que comer bien'', afirma el doctor.

''Una ensalada fresca vale 5 o 6 euros mientras que una hamburguesa cuesta un euro. Es obvio que la juventud con menos recursos tiene más fácil poder adquirir una hamburguesa. Nuestra forma de vivir en la actualidad hace que esa cultura que había antes de comer en casa ha desaparecido. También influye muchísimo a la hora de aprender a comer y a cocinar, que son dos cosas muy relacionadas pero muy diferentes'', explica Carlos.

''Hemos perdido la cultura de comer como hemos comido siempre. Generalmente nuestro país siempre ha comido bien pero hemos perdido la cultura de transmitir los valores de nuestra dieta mediterránea en el hogar. No es algo que sea intencionado pero está condicionado por nuestra forma de vivir, no solo en España sino en todo el mundo occidental. Hemos tenido que adaptarnos a una forma de vida que no eran la nuestra de hace 40 o 50 años'', cuenta en 'La Tarde' en Cope el profesor.

''Las consecuencias de consumir comida basura son bastante negativas. Todos los gobiernos independientemente del color han fomentado e impulsado la estrategia NAOS, que entre otras cosas promulgaba la disminución de sal, azúcares en los alimentos, suprimir la presencia de alimentos azucarados fácilmente absorbibles etc. Es obvio que es algo que no se ha podido conseguir. La alimentación de los niños es desgraciadamente alta en comidas tipo bollerías y calorías vacías y tienen un claro efecto negativo sobre el estado nutricional en los jóvenes, que se convierte en obesidad que no es más que la acumulación de grasa.'' concluye Carlos.