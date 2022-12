Fernando Trías de Bes da los consejos para saber cómo gestionar el dinero premiado de la Lotería

Mañana será un gran día para muchos afortunados, porque pasarán de la tranquilidad al júbilo por haber ganado la Lotería de Navidad. Como cada 22 de diciembre, miles de españoles se ponen frente al televisor y ante la radio para ver y escuchar si aquellos pequeños de San Ildefonso cantan su número comprado a la par que citan la cantidad económica que se llevarán. Algunos ganarán miles de euros, pero solo unos pocos afortunados podrán ganar millones. Por eso, en la clase de 'Economía de bolsillo', con Fernando Trías de Bes, el economista de 'La Tarde', hablamos sobre cómo administrar bien el dinero ganado en la Lotería.

Lo curioso de todo es que Trías de Bes, además de no haberse comprado aún su número de Navidad, ha conocido a personas que le han tocado una buena suma de dinero. Él, resume así por qué, cuando ganamos de golpe tanto dinero, nos lo gastamos casi todo: "Porque no hay experiencia. Llega tan de repente que la persona no sabe gestionar, porque no hemos aprendido a cómo. Esto es como conducir un coche, el primer día no sabes cómo conducir. También pasa mucho con los jóvenes futbolistas".

Podemos darnos un capricho, pero con cabeza

Nadie querría verse en un escenario futuro en el que pierda todo su dinero por no saberlo gastar. Por eso, Trias de Bes nos da algunos consejos para aprender a gestionar las grandes cantidades de dinero que ganemos: "Lo primero, podemos darnos un capricho, pero siempre con cabeza. Pero la primera recomendación que les doy a los que ganen el primer o segundo premio, es que no se lo diga a nadie. Lo segundo, y ahora en serio, llevar el décimo al banco, porque eso es mucho dinero. El tercer consejo, llamar a un fiscalista para saber cuánto se lleva Hacienda".