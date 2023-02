El motivo por el que Hugo, de Valencia, dejó de hacer regalos a su mujer por San Valentín: “Me costó caro”

Hugo, un vecino de Caudete de las Fuentes, una localidad de la provincia de Valencia, relataba este martes en La Tardeel motivo por el que decidió dejar de hacer regalos a su mujer por San Valentín. Se trata de una de las muchas historias que han contado los oyentes del programa de COPE durante el día de los enamorados, en el que desvelaban los regalos que no salieron como esperaban, así como malas experiencias en general.

Además de Hugo, otro oyente se lanzaba a explicar que una de sus parejas le dejó precisamente un 14 de febrero cuando decidió hacerle un regalo desafortunado: uno en el que, en lugar de su nombre “Lucía”, decidió grabar la palabra “cari”, que empleaba de forma afectuosa, una decisión que resultó fatal. Incluso el propio Fernando de Haro, copresentador de La Tarde, decidía explicar tanto a los oyentes como a sus propios compañeros del programa, el origen de la festividad de San Valentín, que se remonta a la Antigua Roma y que poco tiene que ver con el amor.









Por qué Hugo dejó de hacer regalos en San Valentín



“Hay gente que se curra mucho el regalo para este triste final”, explicaba Rosa Rosado este martes en La Tarde, antes de dar paso al testimonio de Hugo, un seguidor de COPE y vecino de la localidad valenciana de Caudete de las Fuentes: “Buenas tardes gente, gente. Mi situación es que le regalé a mi mujer un colgante en oro blanco y amarillo de dos corazones, el cual me costó bastante caro”. Un regalo que no resultó como esperaba. Escucha que ocurrió en el siguiente audio.

Audio Imagen de Caudete de las Fuentes / Generalitat Valenciana









“Pero a los tres meses lo había perdido ya. Conclusión: Lo único que le regalo es un peluche o unas flores, algo que sé que no va a perder”, reconocía apenado el oyente. “Hombre, pero eso fue un accidente”, protestaba Pilar Cisneros. Incluso Fernando de Haro excusaba a la mujer de Hugo: “Pero es que además 3 meses me parece un éxito no perder algo en ese tiempo, además que lo regalado, regalado queda. Es como lo de 'devuélveme el rosario de mi madre'”.





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

El origen de San Valentín: poco que ver con el amor



“Yo es que no me acuerdo de cuándo empezó la moda de regalar en San Valentín. No está claro que fuera real, tiene un poquito de leyendo y, de hecho, lo quitaron del calendario de los santos”, comentaba el copresentador de La Tarde, que explicaba a Pilar Cisneros y a Rosa Rosado cuál es el verdadero origen del Día de los enamorados.

??Apps de citas a examen...



¿Deshumanizan el amor o son una nueva forma de conocer gente en un mundo cada vez más difícil?



???Con @Gfouce



??https://t.co/hncWU0MF4Mpic.twitter.com/xDAjyCkMcP — La Tarde COPE (@LaTardeCOPE) February 14, 2023









“San Valentín estaba inventado, yo lo he contado antes, que en el 400 y pico ya había una fiesta, pero ahora los historiadores...” comenzaba el comunicador de COPE. Según De Haro, San Valentín “era una fiesta romana horrorosa, el 14 de febrero en Roma desollaban perros, no lo quería contar pero el origen de la fiesta era ese. Intentaron hacer una Ley de Bienestar Animal en el S.III: “oye, que los romanos dejen de desollar perros, ¿qué inventamos? Pues San Valentín”. Es así, esa es la historia real”, concluía.