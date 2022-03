Michael Bublé, en COPE: "A todo el mundo le caía bien Will Smith hasta hace un par de días"

Tantas veces que hemos escuchado las canciones y la música de Michael Bublé y este miércoles hemos tenido la oportunidad de hablar con él en 'La Tarde'. "Estoy muy contento de estar aquí", arrancaba su intervención.

La copresentadora de 'La Tarde', Pilar Cisneros, ha indicado que no conoce a nadie a quién no le guste la música de Bublé. Es un artista que cae bien a todo el mundo. "Eso no es verdad pero te quiero un montón. Tienes que leer los comentarios en redes sociales para saber que no le caigo bien a todo el mundo. A todo el mundo le caía muy bien Will Smith hasta hace un par de días", afirma el cantante canadiense.









Respecto a las redes sociales y su uso, asegura que "el mundo se está polarizando cada vez más. Está en una situación muy preocupante porque la gente está muy tensa y preocupada. Hemos pasado por una pandemia y casi ahora una guerra mundial. Por lo tanto, ha habido momentos mejores en la historia. Hay que ser sensibles". Michael Bublé cree en la libertad de expresión aunque hay que hacer un esfuerzo para "no ofender y no dejarnos ofender. La gente va a decir cosas sobre mí que no me van a gustar pero no tengo derecho a callarles ni a responderles con violencia".

"ME PELLIZCO PARA DARME CUENTA DE QUE NO ESTOY SOÑANDO"

Hace años, el artista cuenta que las críticas le sentaban peor pero ahora le generan hasta empatía. "Eso dice más sobre ellos y pienso que necesitan más amor en su vida". Este cambio a la hora de tomarse los comentarios, asegura, viene por sus hijos. "Tienes que dar ejemplo en todo lo que haces porque ese es el legado que le vas a dejar a los hijos al final. Lo que tú transmites es cómo impactas a la gente que entra en contacto contigo".





Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado





Y...¿cómo hace sentir a la gente Michael Bublé con su música? Pues estupendamente bien. En su último disco, ha colaborado con Willy Nelson. "La cantidad de veces que había oído esta canción. Es que me pellizco para darme cuenta que no estoy soñando", comenta a Pilar Cisneros.





El cantante ha contado en 'La Tarde' de COPE que su último álbum "es una instantánea del amor que siento por mi familia y por mi música".

Durante la grabación, Bublé ha asegurado que estaba nervioso. Tenía a cantantes delante de él y le intimidaban. "Lo grabé con un coro en estudio y es probablemente la canción favorita de toda mi carrera".

Sobre lo que hará en la gira, bromeaba a que invitará tanto a Pilar Cisneros como al resto del equipo para que vayan a cantar con ellos. "Tendréis que aprenderos esta canción", decía entre risas.

La música hace muy feliz a Michael Bublé. Le encanta escuchar rap, folk y música latina. "Bruno Mars es uno de mis favoritos y me gusta muchísimo Camilo también. Me encanta lo dulce que es".