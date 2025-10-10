La DANA Alice desata el caos en el Levante y pone en alerta roja a Alicante y Murcia

La DANA, bautizada como Alice, ha puesto en alerta a la costa mediterránea y al interior de Andalucía. La atención se centra especialmente en Alicante y Cartagena, que permanecen en alerta roja ante la previsión de que se acumulen hasta 180 litros por metro cuadrado en las próximas 12 horas, provocando ya importantes estragos.

En Mediodía COPE, Pilar García de la Granja ha hecho un recorrido por las zonas más afectadas y hemos escuchado a los compañeros de COPE y algunos vecinos que están sorprendidos con el agua que está cayendo en las últimas horas. Como Paca, vecina de Cartagena que se refería así a la Rambla de Benipila: "hace un rato era tremendo. Sé que la Rambla lleva mucha agua, aunque yo no he salido".

Primeros estragos en Murcia

En la Región de Murcia, el temporal ha obligado a suspender las clases en trece municipios y ha afectado a varias carreteras. Además, se ha evacuado a una veintena de personas de un camping y una urbanización, así como a los trabajadores del astillero de Navantia en Cartagena, por la crecida de la Rambla de Benipila.

Desde Cartagena, los testimonios confirman la virulencia del fenómeno: "Ha estado cayendo toda la noche, y desde las 9, aproximadamente, hasta ahora ha caído una cantidad de agua tremenda". Las autoridades han reiterado la recomendación de no coger el coche si no es estrictamente imprescindible.

Alicante, en vilo

El otro punto de atención este viernes es Alicante, donde también se mantiene la alerta roja. Tras una tregua durante la mañana, las lluvias intensas han regresado a la capital. La previsión es que las precipitaciones se concentren con fuerza en el sur, pero también en el norte de la provincia.

De hecho, las últimas informaciones del Laboratorio de Climatología de la Universidad de Alicante apuntan a un cambio de escenario. Según los expertos, "el foco de la inestabilidad se estaría trasladando a estas 2 comarcas de la provincia de Alicante", en referencia a las Marinas Alta y Baja, donde varias localidades ya han superado los 100 litros por metro cuadrado.

Esta situación coincide con el puente festivo en cinco comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Extremadura), lo que añade una preocupación extra por el estado de las carreteras. Por ello, las autoridades piden extremar la precaución a quienes tengan que desplazarse.