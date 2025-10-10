La Aemet rebaja el aviso por lluvias extremas en Cartagena y pasa de rojo a naranja

La lluvia sigue siendo la protagonista en Cartagena y su comarca, municipios que desde las 10 de la mañana están con el aviso rojo por fuertes precipitaciones y tormentas, pero la Aemet ha anunciado hace unos minutos que cambia a aviso naranja a las 19.00 horas de este viernes.

Lo peor habría pasado ya, aunque el episodio de lluvias no ha cesado. Seguirá así hasta las 8.00 horas del sábado y posteriormente será más leve y por tanto amarillo. Para el domingo no hay avisos previstos para una zona que hoy ha visto como caía mucha agua en algunas zonas de la costa.

La zona de Cabo de Palos y el litoral del Mar Menor, incluyendo áreas como Islas Menores y Mar de Cristal, en el municipio de Cartagena, enfrentan graves inundaciones debido a la DANA ‘Alice’, con un acumulado de 100 litros por metro cuadrado, según fuentes municipales.

Se sigue pidiendo precaución, porque además sigue habiendo incidencias en ciertas carreteras regionales, por lo que se debe consultar información oficial antes de cualquier desplazamiento que no se pueda evitar.

carreteras cortadas y con incidencias

Las siguientes carreteras siguen cortadas al tráfico: RM-F33 en El Mojón (San Pedro), la RM-F54 en Cartagena, la RM-F29 en San Javier. Hay que circular con precaución por arrastres y embalsamiento de agua en RM-F13 puerto del Garruchal, RM-F14 en Torre Pacheco, RM-D14 Rambla del Pocico en Águilas, la RM-D19 en Lorca, RM-20 en Águilas y la RM-F35 en San Javier.

A las 15 horas de este viernes se habían contabilizado a 101 personas que están precisando cobijo durante este aviso rojo por lluvia. Han sido evacuadas a la Hospitalidad Santa Teresa y al pabellón de Cabezo Beaza, lugar desde el que personal de Protección Civil y Servicios Sociales da la respuesta de alojamiento que cada persona o familia requiere.

Por sus propios medios han acudido a la Hospitalidad Santa Teresa 24 transeúntes. De las personas que el Ayuntamiento ha proporcionado cobijo de forma directa son 73 de Villas Caravaning, 1 de Algameca Chica y 3 de Bahía Bella.