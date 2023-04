Un meteorólogo lanza una advertencia sobre lo que ocurrirá después de Semana Santa: "No pinta bien"

Miles de españoles han comenzado hoy sus vacaciones de Semana Santa. No solo con la mirada puesta en la carretera y en los millones de desplazamientos que aún se prevén en esta segunda jornada de operación salida, también hay muchos que miran al cielo y se preguntan no solo qué tiempo tendremos esta Semana Santa, sino también si habrá días de frío o cuándo vendrán los días de frío.

En algunos medios se recoge que hará días de tiempo estable, otros aseguran que una DANA podría traer lluvias y enturbiar el tiempo primaveral. Para poder aclarar todas las dudas y asegurarnos, realmente, de las temperaturas que tendremos los próximos días, en 'La Tarde' hemos hablado con el director del Laboratorio del Clima de la Universidad de Alicante, Jorge Olcina, para despejar todas las dudas.





Un meteorólogo lanza una advertencia sobre lo que ocurrirá después de Semana Santa

Si bien es cierto que los próximos días podremos disfrutar de temperaturas agradables, no será así durante mucho tiempo y ya lo ha advertido el experto. Eso sí, para Semana Santa se prevé "tranquilidad". Ahora mismo, "la atmósfera nos va a permitir disfrutar de esta segunda parte de la Semana Santa con un tiempo estable, sin precipitaciones y temperaturas que van a seguir subiendo de cara al fin de semana".

Una tendencia que comenzará a cambiar a partir del lunes. Tanto sábado, domingo y lunes, donde en algunas comunidades autónomas es festivo, habrá regiones que rocen los 20, 30 e incluso 31 grados, como son las zonas del Mediterráneo o la zona andaluza. "Es verdad que en el centro y sur se va a notar, ya que sube esa masa de aire sahariana, no muy activa, pero esta época del año ya genera temperaturas por encima de los 30 grados". Eso sí, ya a partir de la semana que viene, especialmente a partir de lunes, se prevé que pueda haber "algún pequeño chaparroncito en Canarias". Unas noticias que ha lamentado en cierta medida el experto, ya que la sequía se agrava cada día más y no hay previsión de que, a prior, pueda tener solución. "No pinta bien. La sequía se va agravando porque no pinta bien", ha lamentado.





"Poco oa poco vamos a ir yendo a peor", ha agregado. "Los embalsas van perdiendo agua almacenada y la situación empieza a ser un poquito preocupante". Además, el meteorólogo advierte: "En los próximos días no va a mejorar la situación, sino todo lo contrario", concluye.