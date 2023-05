Los insultos racistas en los campos de fútbol se replican más allá de LaLiga: "Fue un motivo para retirarme"

Sigue siendo tema de actualidad y no es para menos, porque desde que el sábado pasado en el campo del Valencia, Mestalla, insultaran al jurador del Real Madrid, Vinicius, las acusaciones de racismo en España no han parado. Unas acusaciones que se han incrementado por la publicación que ha subido el jugador a sus redes sociales denunciando lo que pasó. Desde entonces, han detenido a tres jóvenes de entre 18 y 21 años, que finalmente han quedado en libertad, y 6 árbitros van a ser destituidos.

Los jóvenes detenidos, por cierto, están expulsados de por vida del estadio, tal y como ha anunciado el club. Se ha convertido en una cuestión de rabiosa actualidad, no solo en nuestro país, sino también en el mundo. No solo las portadas de publicaciones de algunos países, tildando a España de racista, sino en las declaraciones del presidente brasileño Lula da Silva, que abría su discurso en el G7 convirtiéndolo en asunto de estado.

Pero, ¿el racismo en los campos está tan extendido? Pues es lo que vamos a analizar en La Tarde, que hablamos con distintas personas que han sufrido el racismo jugando al fútbol.

Insultos que han pasado muchas veces desapercibidos

Tunde Silón tiene ahora 31 años, hace tan solo un año se despidió de su equipo de fútbol, la Unión Deportiva Oliva en Valencia, donde había empezado a jugar con 16 años. Es de Sierra Leona y entre las razones para abandonar el fútbol de manera profesional, estuvo el racismo. " "Escuchaba muchas palabras de racismo, no solo está en España, está en todos los países, no creo que España sea el que más tenga" aseguraba en La Tarde.

En uno de esos partidos, sufrió tantos insultos que tuvo que intervenir el árbitro. "Salimos para calentar y ahí empezó el lío, me dijeron que este no era mi país, que me fuera y que era un negro de mierda. Aguanté hasta donde pude, pero era muy complicado, no te lo puedo ni explicar. Todo el campo unido diciéndote que eres un mono y que este no es tu país" contaba.

Así pues, su equipo técnico y compañeros tuvieron que hablar con el árbitro, que lo único que le decía era que no escuchase y "siguiese jugando".

Lo mismo le pasó a un jugador de la categoría infantil de un equipo de Barcelona. Su madre es española y su padre africano, y, nada más salir al campo, un espectador comenzó a insultarle por su color de piel. Tiene solo 12 años. Tomás Desembre es presidente de la peña barcelonista Barcino y nos contaba que ahí tuvo que suspender el partido el árbito. "El árbitro paró el partido, lo suspendió y vinieron los Mossos, que presentaron una denuncia por delito de odio" contaba.

"Es el pan nuestro de cada día, en Cataluña puede pasar en 100 o 200 partidos cada semana. No solo hay racismo por color de piel si no por el lugar de nacimiento" aseguraba.

José Ángel Torres es el presidente del Club Deportivo Laguna, en Tenerife. En su equipo, un joven de Nigeria quiso abandonar el fútbol a ese nivel por no poder hacer frente a todos los insultos racistas que tenía que afrontar. Tenía solo 17 años y, la idea, como contaba su presidente, era "descentrarlo". "No quería seguir compitiendo ni ser partícipe de los partidos de fútbol, tampoco entrenar".