Los agricultores alertan sobre el desabastecimiento de cereales: "La situación es dramática, insostenible"

La preocupación de los agricultores españoles por la escasez y la "volatilidad" de los precios de los cereales y las oleaginosas es más que manifiesta. Se teme que vamos a tener la peor cosecha en años por la sequía, las altas temperaturas de las últimas semanas, las olas de calor van a hacer que la cosecha sea un 40 % menor que la del año pasado. Esas olas han secado el grano, las espigas están vacías. Un desastre que va a repercutir, cómo no, en los consumidores.

Falta cereal, justo cuando los agricultores esperaban doblar precios con esa buena cosecha y la falta de cererales en otros mercados por la guerra de Ucrania.

Ahora habrá que comprar fuera de España y será a precio alto, muy alto. Países como Alemania se preparan para una crisis de suministros de alimentos básicos. Y ante este panorama en 'La Tarde' de COPE preguntamos: ¿qué va a pasar en España? ¿Cómo repercutirá en el consumidor?

Pedro Matarranz, agricultor y ganadero de Cantimpalos, secretario general de Pequeños Agricultores y Ganaderos de Segovia ha contado como "el 8 de mayo tenía una sonrisa en la cara como hacía tiempo que no tenía porque iba a tener una producción mejor que el año anterior y con un precio muy alto y en una semana de calor se me ha cambiado la cara a tristeza porque todo lo que tenía se me ha ido rápidamente. No sé cómo lo vamos a soportar. La situación se me complica porque ahora mismo tenemos pérdidas en la cosecha".

A Nacho Senovilla, agricultor y secretario de Agricultura de UPA (Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos), le pasa prácticamente lo mismo "vino la ola de calor del 16 de mayo y secó la cebada, el trigo y prácticamente todo. Este año los fertilizantes y el gasóleo nos ha subido mucho, estábamos esperando una cosecha normal que nos hubiera resuelto las subidas que hemos tenido y vamos a tener pérdidas y ninguna ganancia. Vamos a andar rozando el poder cubrir gastos".

La situación va a obligar a tener que importar en los próximos meses. ¿Cómo va a afectar a todos y sobre todo a ganaderos que tienen que alimentar a los animales?

"El pienso ha subido casi el 50 % más, todo esto se va a tener que aplicar a la cadena alimentaria y va a repercutir en el consumidor, el pan, la carne y vamos a tener un problema muy serio porque se va a encarecer mucho la cesta de la compra" afirma Pedro Matarranz que asegura que "hay ganaderos que tienen que eliminar cabezas de ganado porque no lo puede soportar. Es una situación dramática, insostenible. El futuro es muy difícil".

Lo que está ocurriendo en estos momentos es consecuencia de que "desde hace años las políticas de la Unión Europea son equivocadas. Es triste que haya tenido que venir una guerra para que nos demos cuenta que dejar la tierra en barbecho o criar mariposas o lobos, se ha demostrado es que lo que hay que hacer es producir alimentos. España es un país, en este momento, deficitario en cereales, consumimos unos 35 millones de toneladas y estamos produciendo unos 25 en cosechas buenas por lo que siempre hay que traer de fuera, con el problema de que estaremos ante una escasez por la situación que está provocando Rusia. Hay que pensar que la base de la alimentación del mundo es el cereal, es la alimentación de la ganaderia y es un problema grande".