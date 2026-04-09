La hermana Lourdes, misionera en Argelia, a pocos días de la visita del Papa: "Nunca se han preparado tanto para recibir a alguien"

El Papa prepara su viaje a Argelia, que comenzará el próximo lunes 13 de abril. Se trata de una visita a un país mayoritariamente musulmán, donde los cristianos son una minoría que representa aproximadamente el 1% de la población. En este contexto, la hermana Lourdes Miguélez, religiosa agustina misionera de León, ha relatado en Mediodía COPE su experiencia tras 53 años viviendo allí y los detalles de una visita muy esperada.

Un pueblo volcado en recibirle

La hermana Lourdes asegura que la expectación es máxima en todo el país. "Nunca he visto que el pueblo se haya preparado para acoger a alguien de fuera tanto", afirma, destacando el esfuerzo de toda la población. "Está todo el mundo, pequeños y grandes, día y noche, trabajando porque pueda tener una recibida muy acogedora", añade.

"Soy hijo de Agustín"

Una de las primeras paradas del Papa será en la casa de las Agustinas Misioneras, una visita cargada de simbolismo. Según la hermana Lourdes, el propio pontífice, también agustino, ha manifestado su anhelo de volver a la tierra de San Agustín, nacido en la antigua Tagaste. "Mi deseo, lo primero de todo, es ir a visitar la tierra de san Agustín, porque yo me siento hijo de Agustín", ha confesado el Papa.

El Papa Leon XIV, cuando era simplemente el padre agustino Robert Prevost

No es la primera vez que el Papa visita esta casa, ya que estuvo allí en 2004 y 2009, antes de su pontificado. Esta cercanía ha forjado un vínculo especial con las misioneras. "Para nosotros, antes de todo, es un hermano, es un amigo y es un pastor", explica la hermana Lourdes sobre cómo sienten su figura.

El recuerdo de las misioneras asesinadas

La casa que visitará el Papa es una vivienda sencilla pero con una capilla de estilo moresco que él ya conoce. Es también el lugar donde vivieron las hermanas Caridad Álvarez y Esther Paniagua, asesinadas en 1994 mientras se dirigían a misa durante los años más duros del terrorismo en Argelia.

La hermana Lourdes, que se encontraba con ellas en el momento del atentado, recuerda la dureza de la escena: "Las vimos por tierra, con todo lleno de sangre". Sin embargo, subraya la convicción con la que afrontaban los peligros: "Estábamos preparadas para ofrecer estas vidas al señor por la paz del mundo", una entrega que considera clave en la misión porque "no se puede abandonar al pueblo que te acoge".