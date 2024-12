Le sacan de su residencia de ancianos en Madrid para ir a unos premios y lo que le hacen hacer en la gala acaba en un libro: con un famoso

Dicen que todos nosotros tenemos que hacer tres cosas, al menos, una vez en la vida: plantar un árbol, tener un hijo y escribir un libro. Son la forma más explícita de evidenciar que has dejado una huella y un pedazo de ti en esta Tierra una vez que ya no estés.

Sin embargo, esas tres cosas no son, a menudo, fáciles de realizar. Sobre todo, en lo que atañe al tercer punto. Porque sí, no todos tienen la creatividad para escribir un buen libro y, sobre todo, no todos tienen las facilidades para publicarlo. Y es que el sector editorial daría para un reportaje aparte.

Y aunque eso de escribir y publicar un libro no esté al alcance de todos, hay quienes pueden presumir de haberlo hecho, sobre todo, contando historias que pueden ayudarnos a ver la vida con otra perspectiva y a poner los pies en la tierra.

Historias como la de Pepe, Elena, Olga o Carmen. Nombres que, de por sí, puede que no te digan nada, pero que son auténticas lecciones de vida. Son los ancianos que se han prestado al proyecto “Tu historia de verdad importa”, puesto en marcha por la misma fundación.

Alamy Stock Photo



Consiste, básicamente, en acercar a personas de generaciones distintas, de mayores y jóvenes o no tan jóvenes, porque el objetivo final es acompañar y evitar la soledad no deseada. Estos jóvenes se acercan a los ancianos para charlar sobre su vida y plasmarla en un libro.

Biografías que quedan recogidas entre páginas para siempre. Historias inspiradoras como la de Carmen, una mujer de Madrid de 90 años que ha vivido, prácticamente, de todo.

Vivencias que acaban recogidas en un libro

Actualmente, Carmen vive en una residencia de ancianos en Madrid. A sus 90 años, ha vivido cosas que le hacen sonreír a Daniela, la joven de 28 años que se dedica a escribir su biografía.

Ambas han formado una relación que resulta irrompible pasado el tiempo. A Daniela le llevó más de seis meses escribir el libro de Carmen y no es para menos porque, después de todas las vivencias que ha tenido, daría, por lo menos, para escribir una trilogía.

Entre esas experiencias, está una que le ocurrió cuando estaba en su centro de día. Y es que, cuando ella estaba haciendo sus quehaceres diarios, su coordinadora le dijo que saliera de ahí, que se iban juntas. Carmen no tenía ni idea de a dónde iba.”No me dijo a dónde, y ya al rato dice que estaba el taxi esperándonos y ahí me lo contó, me llevó al Palacio Vistalegre” comenzaba contando en 'La Tarde' Carmen.

Iban a una gala de premios pero, sin duda, Carmen no iría como una invitada más. Y es que ella era la encargada de entregarle un premio a un actor muy famoso: Miguel Ángel Muñoz.

“Tengo 90 añitos me subí al escenario, cuando venía el actor, me dijo que a ver qué me parecía, le dije que “cojonudo”. Eso se lo conté a Daniela para que escriba mi biografía” confesaba.

Daniela, por su parte, entró en este proyecto como parte de un voluntariado y nunca esperó “enamorarse” de la vida de Carmen. Ahora juntas, a pesar de que ya se ha publicado el libro, siguen viéndose y tratándose como “hermanas”.

Algo fundamental para Carmen, que dice que en todo el proceso de la escritura se ha fiado mucho del criterio de Daniela, aunque cree que “ha rajado” mucho de su vida.

Historias que quedarán para siempre

Zaida es la mentora de este proyecto y, ella que también fue narradora, confiesa que es un proyecto del cual es imposible desvincularse.

A ella le tocó contar la historia de Jesús, al que ya considera un padre. “Él esperaba todos los martes y él lo esperaba con una ilusión enorme. Hoy en día lo sigo visitando y lo pongo a bailar y a hacer cosas, la biografía es una excusa pero a raíz de ahí me di cuenta de que no quería irme de este proyecto” decía.

Son muchos, explicaba, los que quieren adscribirse a este proyecto tan especial. Personas como Olga que, cuando fue al acto de presentación, se sentó al lado de Chus y encontraron como un hilo invisible que les había unido toda su vida.

“La casualidad de la vida es que ella vive en el barrio donde vivían mis padres, nos unían muchas cosas. El primer día fue muy fácil, teníamos ese punto en común. Empezamos de una forma más o menos cronológica y me lo ha hecho muy sencillo” explicaba en 'La Tarde'.

“Cada semana me contaba una parte de su historia, todo era secuencial. Cada semana me contaba una cosa, se paraba y me quedaba pensando en cuál sería el próximo capítulo” decía con mucho humor.

Y es que la vida de Chus ha sido de auténtico vértigo. De salir de Santander en la adolescencia para vivir en Madrid, es la personificación de la rebeldía contra una familia que la sobreprotegía.