Pilar García de la Granja, experta económica: "El Gobierno puede deflactar el IRPF a la subida de la inflación para paliar la crisis por el conflicto en Oriente Medio"

El Gobierno ya se prepara para el impacto económico de un conflicto en Oriente Medio que amenaza con extenderse. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha asegurado en 'Herrera en COPE' que el Ejecutivo ya está apoyando a las empresas españolas con "apoyo financiero, inteligencia económica y el apoyo de nuestras oficinas comerciales en Estados Unidos". Esta es una de las claves analizadas en el espacio 'Clases de Economía' del programa 'La Linterna', con la experta económica y directora de 'Mediodía COPE', Pilar García de la Granja.

Incertidumbre en los mercados

La volatilidad es la palabra que mejor define el estado actual de los mercados. Las bolsas europeas han vivido una montaña rusa, con el IBEX cerrando con pérdidas de un 1,4% tras una jornada de vaivenes. El motivo principal es el incremento en los precios del petróleo y del gas, una consecuencia directa de la guerra en Oriente Medio.

Aunque ambos suben, el gas y el petróleo lo hacen a ritmos distintos. Mientras el gas TTF holandés, referencia en Europa, se ha disparado un 60%, el barril de Brent sube cuatro veces menos. Según el experto en energía, Roberto Cavero, esto se debe a que "la logística del gas es más compleja y difícil de sustituir que la del petróleo", ya que depende de "metaneros, flota muy específica y cara" y tanques criogénicos. Además, las reservas mundiales de crudo son superiores a las de gas.

Alamy Stock Photo Bomba de petróleo en un día nublado y con mal tiempo, con una cerca de alambre

El surtidor, cada vez más caro

Esta tensión se traslada directamente a las gasolineras, que ya han visto el mayor incremento de precios en los últimos ocho meses. Javier de Antonio, presidente de la Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio, explica que la causa es clara: "un conflicto como este y una reducción del 20% del petróleo en el mercado mundial, pues al final genera una tensión". A esto se suma que es la época del año de mayor demanda de gasoil por las calefacciones, lo que ha provocado que su precio supere al de la gasolina.

El presidente de los gasolineros anticipa que la escalada continuará, con una subida prevista de 7 céntimos que se sumará a las anteriores. Pese a la incertidumbre, De Antonio descarta que haya riesgo de desabastecimiento, aunque sí admite "cuellos de botella" logísticos. "Estamos comprando el gasoil al mismo precio que estaba en agosto del 2022", lamenta, señalando que la subida en el surtidor aún no refleja todo el encarecimiento del producto.

Alamy Stock Photo El cartel de una gasolinera muestra los precios actuales de la gasolina y el diésel en Barcelona.

El debate sobre los impuestos

Ante la posibilidad de que el Gobierno intervenga los precios, como ocurrió en la crisis derivada de la guerra de Ucrania, los empresarios del sector piden un cambio de estrategia. Recuerdan que en 2022 fueron "colaboradores forzosos" al tener que adelantar un dinero que para muchos fue "dificilísimo de asumir". Su propuesta es clara: "que reduzcan o supriman los impuestos especiales, y entonces bajaría el precio radicalmente".

Pilar García de la Granja apoya esta visión y critica la gestión del Ejecutivo. Sobre las palabras del ministro Cuerpo, la experta ha sido tajante: "es ni una mala palabra ni una buena acción". García de la Granja ha recordado que "este gobierno no ha deflactado la inflación del IRPF" desde el año 2023 y, además, "ha subido el IVA a los productos de la cesta de la compra".

Por ello, frente a las mesas de diálogo y las "medidas ya preparadas" que anuncia la vicepresidenta Yolanda Díaz, la directora de 'Mediodía COPE' ha expuesto su propuesta principal para paliar la crisis. En su opinión, lo primero que "debería hacer el gobierno es, para empezar, deflactar del IRPF la subida de la inflación". Una medida que, según la experta, se puede aplicar "de una forma inmediata" para evitar que el Estado obtenga "ingresos extraordinarios" a costa del "dinero de nuestro esfuerzo y de nuestro trabajo".