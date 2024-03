Las negociaciones entre Israel y Hamás se estancan: "Estamos hablando de una destrucción total"

La situación en la Franja de Gaza sigue recrudeciéndose. Tras 151 días de conflicto, la guerra continúa. En esta ocasión, se produce tras un acercamiento en el que los 40 días de alto el fuego se veían muy cercanos. Las bases que se proponían eran muy similares a la anterior tregua que concluyó el pasado 1 de diciembre y que duró siete días. La base era el intercambio de presos, 40 rehenes israelíes por 404 presos palestinos. Sin embargo, nada.

Tanto Israel como Hamás se encontraban negociando los términos de este acuerdo desde comienzos de semana. Unas reuniones en El Cairo que se han prolongado hasta hoy y en las que han estado presentes tres países de mediadores: Qatar, Egipto y Estados Unidos.

Según Hamás, han sido ellos quienes han declinado la última oferta presentada por Israel. A pesar de esto, el grupo terrorista se ha dispuesto a seguir negociando bajo la premisa de "llegar a un pacto que haga realidad las demandas e intereses del pueblo palestino".

No obstante, Israel se ha quejado de que este grupo palestino no había entregado en ningún momento una lista con los rehenes vivos. Hamás ha alegado de que no han podido elaborar esa lista porque desconocía el paradero y el estado de todos los rehenes. Esto se debe a que muchos se encuentran en manos de otras milicias como la Yihad Islámica.

Mientras tanto, la guerra prosigue su curso y hoy el ejército hebreo ha asegurado haber capturado a unos 250 supuestos milicianos de Hamás y de la Yihad Islámica en una operación llevada a cabo en Jan Yunis, al sur de la Franja.

Precisamente, para hablar de la situación de la región, en 'La Tarde de COPE', Fernando de Haro ha estado con Yousef Shalian. Él es palestino y director de un Centro de Formación Profesional en Beit Hanina.

"Desde luego es necesario", así comenzaba esta conversación entre ambos tras la pregunta del presentador de COPE a si era necesario un alto el fuego. "El problema no es solamente el alto el fuego sino la situación en Gaza, estamos hablando de una destrucción total. Estamos hablando de que tres cuartas partes de la población se ha desplazado dentro de Gaza, pero en Rafah es donde se ha ido todo el mundo y esta región no puede absorber a tanta población ni proporcionar los servicios que necesitan", alerta Shalian.

Ahora mismo la incertidumbre es dueña de Gaza y de los miles de gazatíes que continúan en la zona. Yousef asegura que hoy por hoy la tregua es fundamental "porque no podemos imaginar cómo evolucionará la situación si continúa durante más tiempo la guerra o si se inician nuevas operaciones". A esto se suma la profunda crisis económica, con la educación prácticamente paralizada ya que "los niños no pueden ir a los colegios porque los profesores no pueden asistir a sus puestos de trabajos" y con la industria destruida. A estos sectores se sumael turístico que está totalmente paralizado.

Respecto a la Franja, "es una zona insegura", explica Yousef Shalian. Las comunicaciones entre ciudades y pueblos está muy paralizada. Tal es la situación que "si vives en el pueblo que está a cinco minutos del centro de Ramala, ahora necesitas una hora y media para llegar hasta allí porque tienes que ir por carreteras completamente diferentes porque han cerrado la mayor parte de las vías de comunicación."

La conversación entre Fernando de Haro y Yousef Shalian también les ha llevado a hablar de Hamás. Para el director del Centro de Formación Profesional de Beit Hanina, no le gusta usar palabras como terrorismo. "Yo no utilizo esas palabras. Los palestinos tienen derecho a defender sus propios derechos, tiene derecho a tener su Estado, tienen derecho a volver a sus hogares, tienen derecho a ser tratados como seres humanos".

Finalmente, Shalian pide una solución urgente. Para él, pasa porque coexistan los dos estados. "Estos podrían cooperar y vivir en paz". Pero para lograr esto, asegura que se necesitan líderes adecuados. "Entonces podríamos encontrar esa solución pacífica". Para alcanzar esto, se necesitaría "un compromiso" de todos.