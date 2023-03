Las grabaciones de tres cámaras de seguridad claves en el caso de Malén Ortiz: "Sucedió en 20 minutos"

El 2 de diciembre de 2013, Malén Ortiz desapareció cuando tan sólo tenía 15 años. Todo sucedió en un intervalo de 20 minutos, y su rastro se perdió en un tramo de apenas 500 metros. Ella se dirigía a casa de su novio, esto fue captado por una cámara de seguridad de la zona que la grabó a las 15:51 horas, desde ese momento no se ha vuelto a saber nada de ella.

La única certeza que existe en el caso es que alguien se la llevó. El caso estaba casi en el olvido, pero la reciente llegada de nueva información a manos de la Guardia Civil que lleva la investigación hizo que se actuara. Un equipo de especialistas ha retomado la búsqueda en Magaluf, en una finca de Sa Porrasa, una localidad próxima al lugar en el que desapareció la adolescente.

Esta misma mañana agentes del Instituto Armado han continuado los rastreos en esta finca, con la ayuda de perros especializados en la búsqueda de personas y excavadoras con las que mueven tierra y escombros. De momento no hay novedad, siguen sin resultado. En 'La Tarde' han querido conocer todos los detalles de esta desaparición de la mando de sus dos colaboradores, Cruz Morcillo y Pablo Muñoz.

¿Se sabe qué información ha recibido la Guardia Civil?

No han trascendido muchos detalles, pero el hecho de que se haya montado este dispositivo indica que se le da credibilidad. Pablo Muñoz, da más detalles al respecto: “Es verdad que la finca tiene relación con uno de los principales sospechosos, un tipo que vivía cerca de la zona donde se perdió el rastro de la menor y que había sido denunciado por varias chicas a las que increpó en tono grosero. Su vivienda fue registrada en su momento, porque además estaba cerca del lugar donde desapareció la chica, pero no se encontró nada”

Los investigadores ya registraron en su día la casa en la que residía, cerca de una rotonda donde Malén fue vista por última vez, aunque no encontraron nada en ese registro. Y hay otro dato en relación a este individuo: murió hace poco. Parece que hay quien asegura que este sujeto solía frecuentar el terreno en el que ahora se busca.





¿Qué movimientos hace Malén ese día?

Para comprender mejor este caso y no perdernos ningún detalle, Cruz Morcillo ha explicado todo lo que se conoce de aquel día de forma cronológica: “La verdad es que se pueden reconstruir muy bien los hechos, porque ella los cuenta en sus redes sociales. Ese lunes se levantó a las seis en su casa de Calvià, y según relata aún era de noche. Afirma que pone el despertador a esa hora para levantarse media hora después. Aquella mañana eligió unos vaqueros rotos y una camisa de cuadros. A las ocho salió de casa para coger el autobús que la llevaba al instituto, donde siguió las clases con normalidad toda la mañana. Antes de las cuatro de la tarde, se bajó del autobús que la llevaba de vuelta a casa y cogió un patinete para ir a casa de su novio a comer. Nunca llegó”.

¿Qué sucede cuando baja del autobús?

Una vez se baja del autobús es una de las últimas veces que se ve a la joven. Pablo, amplía la información: “Cuando se bajó del autobús en la parada de su casa se dio cuenta de que no tenía llaves. Entonces, decide ir a comer a casa de su novio, Dani, un chico con el que salía desde hacía unos meses. Intentó avisar a su padre, que no le pudo coger el teléfono, y le dijo a la secretaria que se lo dijera, mientras ya iba de camino a casa del novio. Pero nunca llegó a encontrarse con él. En su ruta había tres cámaras de seguridad: la primera registró la última imagen que se tiene de ella; la siguiente captó planos con muy poca resolución, así que no son concluyentes; y en la tercera, situada a unos 500 metros de la primera, la chica ya no aparece”.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Al principio la Guardia Civil no descartaba que se tratara de una fuga de la adolescente, pero no tardó mucho en cambiar de opinión y comenzó a pedir la colaboración ciudadana.





La zona en la que desapareció la joven no era para nada solitaria, y nadie se explica que no haya testigos. Cruz, amplía la información: “Lo normal es que alguien hubiera visto algo. Su hermano curiosamente iba en sentido contrario aquel día, pasa por la misma cámara que graba a Malén a las 16:09 horas, es decir, veinte minutos después. Él venía del punto al que se dirigía ella, pero no se cruzaron, cuando deberían haber coincidido en el trayecto. En todo este tiempo se ha investigado a una decena de sospechosos, sin resultado. La Guardia Civil se ha volcado en el caso, pero hasta ahora no hay resultados. Los investigadores llegaron a reconstruir cronómetro en mano los posibles itinerarios seguidos por la joven desde que se bajó del autobús y especularon con que que la menor se subió voluntariamente al coche de un conocido y tuvo un percance que le costó la vida”. Sin embargo, los trabajos de estos días en la finca no apuntan en esa dirección.

El círculo más cercano de Malén sería de lo primero que se investigó, ¿no?

Pablo Muñoz ha explicado que en un principio llamó la atención que el padre de Malén conociera al Ico, uno de los hijos de la Paca, la conocida narcotraficante de Son Banya: “Alejandro Ortiz llegó a anunciar que el Ico había ofrecido 3.500 euros a quien ofreciera pistas sobre el paradero de la joven. Estos vínculos fueron examinados sin que apareciera ninguna relación con la desaparición. Es un caso muy complicado”.

Los investigadores han comenzado desde el principio las pesquisas al menos dos veces. Llegaron a reconstruir, el mismo día y hora del año siguiente, todos los movimientos en la zona para hacer una reconstrucción, a imagen y semejanza de lo que se hizo en el caso de Diana Quer. La verdad es que no han escatimado trabajo ni medios.

¿Y las redes sociales de la chica no han dado ninguna pista?

Ese es otro problema. Pablo explica el porqué: “La Guardia Civil analizó sus perfiles en redes sociales pero chocaron con el muro de Facebook. Sin claves, cortado todo tipo de acceso, no pudieron entrar a la zona privada de la adolescente. Hace seis años se pidió la apertura del Messenger de Malén, y siguen sin contestar a la comisión rogatoria. La falta de colaboración de Facebook supuso una losa en la investigación. El sumario, para que te hagas una idea, suma ya 12 tomos y 25.000 folios”.

Una investigación que sigue abierta, y en la que los mejores especialistas están destinando todos sus esfuerzos para descubrir nuevas pistas.