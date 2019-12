Juan Solo: "La cumbre del clima comienza con polémica"

Hoy ha comenzado la cumbre del clima en Madrid. Es más correcto: Hoy ha comenzado EN MADRID la cumbre mundial del clima. He creído necesario aclarar este punto. Hay que recordar que hemos logrado montarlo todo en tiempo récord, menos de un mes. No porque lo dejemos todo para el final sino porque estaba previsto que la sede fuera Santiago de Chile pero renunciaron a organizarla por culpa de los disturbios en su país. Quizá, para devolvernos el favor, podíamos mandar a Chile el clásico "tú eres muy malo" de Van Gaal.

¿Y quién va a ser una de las figuras de la cumbre del clima? Greta Thunberg. Este fin de semana tuiteó desde el Atlántico que si el tiempo no empeoraba, llegaría al puerto deportivo de Lisboa mañana martes.

Y aquí empieza el lío... La junta de Extremadura ofreció a Greta Thunberg un coche eléctrico para viajar de Lisboa a Madrid porque ella no contamina. Pero parece que tras esta oferta hay quien ve truco.

La plataforma Salvemos la Montaña de Cáceres ha mandado un video a Greta Thunberg pidiendo su ayuda para evitar que la Junta expolie la naturaleza.

La protagonista del video es una niña pequeña. No sabemos si es nombre real o artístico, pero se llama Montaña. Vemos a Montaña paseando alegremente por las calles de Cáceres, patrimonio de la Humanidad. De pronto, se oscurece su semblante. Tras esto vemos simulaciones por ordenador de la montaña volando por los aires. Montaña el accidente orográfico. Pretenden construir una mina de litio.

El video acaba con Montaña (la niña) mandando un mensaje al mismísmo...Pedroooo. El mensaje es bastante claro, no como los de los políticos.

¿Y por qué le han mandado este video a Greta? Porque la mina es de litio, igual que la batería del coche eléctrico que la junta de Extremadura a puesto a su disposición.

Salvemos la montaña, le pide que no acepte el regalo y no ayude a destruir la naturaleza “Tú decides, Greta”. Se lo mandan a su móvil, en medio del atlántico, que funciona gracias a una batería de litio. No sabemos si lo ha recibido o se habrá quedado sin megas en mitad del océano. ¿Soy el único que piensa que se nos está yendo la cabeza con el tema de Greta Thunberg? Que lo que hace está bien pero solo tiene 16 años. No necesita más presión. Si seguimos así en 2020 le van a pedir de todo desde todos los rincones del planeta.

Greta, por favor, que no vayamos a unas terceras elecciones. Por favor, Greta, convence a Puigdemont para que vuelva a España que le tenemos preparada una fiesta de cumpleaños muy bonita. ¿Te imaginas que no se presenta a su propia fiesta?

Pero si Greta tiene que hacer caso a una petición... por favor, por favor, convence a Paquirrín para que no grabe más discos.