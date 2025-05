Un influencer homenajea a las mujeres de un pueblo de Guadalajara al ritmo de 'Esa Diva': “Una Melody en los tiempos del Cid Campeador”

En Alcocer las mujeres tienen mucho poder. Son valientes y poderosas, lo han demostrado en un vídeo que está recorriendo miles de perfiles por las redes sociales.

¿Qué es una diva? Le pregunta el influencer a varias mujeres que contestan “Una persona impresionante, original, maravillosa, poderosa, encantadora”, dicen estas mujeres.

Cargando…

En este pueblo de 360 habitantes de Guadalajara las mujeres “nos echamos la mano una a la otra, entonces en todo lo que se necesita, pues estamos unidas”.

María Teresa Cervigón es una de las mayordomas, una de las mujeres protagonistas de la fiesta más importante de Alcocer, la Fiesta de las Mayordomas, que se celebra 25 de junio y es declarada de Interés Turístico Provincial. María Teresa nos cuenta que “en el vídeo, me pregunta Alex, que qué es una mayordoma en Alcocer, y digo que es como la Melody de los tiempos del Cid Campeador”.

Eso, “una diva, una mujer fuerte, una mujer que no se le pone nada por medio. Lleva su casa, lleva a sus hijos y encima más, con los problemas que siempre hay en los pueblos pequeños”, decía esta mayordoma.

CUENTA LA LEYENDA

El porqué de esta fiesta, la de las Mayordomas, viene de un desfile de mujeres del municipio que tiene su origen en la Edad Media. Nos contaba María Teresa que “cuando el Cid Campeador pasaba para Burgos ya muerto en su caballo y venían los moros detrás de él, pues todos los pueblos por donde pasaban los arrasaban”.

En ese momento en Alcocer como en casi todos los lugares de la comarca, y de Castilla entera, no había varones, porque estaban peleando en aquel enfrentamiento cruel e interminable a favor del rey o de sus correspondientes señores feudales por tierras lejanas. “Aquí en Alcocer, los hombres estaban peleando, y las mujeres del pueblo, en la muralla que hay debajo de la iglesia, se vistieron con todos sus mejores galas, sus brillos, sus colores, sacaron a la Virgen en procesión. Los árabes, que venían detrás del Cid Campeador, al ver tantos brillos y tanto eso, pues pensaron que había un ejército. Entonces no entraron al pueblo y no lo arrasaron. Prácticamente no arrasaron ningún pueblo de esta comarca”.

Mayordomas en Alcocer

EL VIDEO

Alex Sinos es asturiano y creador digital especialista en comentar la actualidad social y televisiva. Pero lo hace con una peculiaridad: no muestra su cara y tampoco se sabe su identidad.

Cuenta con más de 261.000 seguidores en Instagram y 2,4 millones de seguidores en TikTok. Él mismo, nos cuenta en COPE que “cuando hablé con el equipo de comunicación de Televisión Española de Eurovisión, pensamos en hacer contenidos que acercasen un poco la candidatura de Melody a diferentes públicos, quizás públicos, mucho más offline que no ven tantas redes y rápidamente me vino a la cabeza, la posibilidad de ir a un pueblo cercano a Madrid y conocer un poco su visión sobre Melody, sobre Eurovisión, las cosas interesantes que me podían contar y demás. A través de un contacto, salió la oportunidad de conocer Alcocer y honestamente, investigué sobre el pueblo y rápidamente me sentí muy atraído”.

Y el pueblo respondió de la mejor manera posible: con los brazos abiertos. María Teresa nos contaba que "nuestra generación hemos vivido con esto del Festival de Eurovisión desde toda la vida. Era una cosa muy importante. Entonces, cuando nos dijeron que venía este chico, Alexsinos a grabarnos, nos hizo mucha ilusión. Nos juntamos casi todas las mujeres y la verdad es que nos gustó muchísimo. También como era muy alegre, pues dijimos, pues mira, qué bien. Y la verdad es que pasamos una mañana muy agradable".

FUROR DE MELODY

La cantante Melody lleva semanas siendo tendencia en el mundo de la música y redes sociales tras el lanzamiento de su nueva canción, “Esa Diva”, la misma que nos representará en Eurovisión este fin de semana.

A sus 34 años, la artista sevillana, que alcanzó la fama con solo 10 años gracias a "El baile del gorila", ha vuelto a conquistar al público con una propuesta pegadiza y cargada de ritmo. La canción de Eurovisión ha inspirado coreografías, memes y reacciones entre los seguidores que celebran de las redes sociales y algunos de ellos, cuentan con miles de visualizaciones en pocos días.