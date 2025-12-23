La Navidad vigilante de la Guardia Civil de Montaña: "Nosotros estamos para atender a la población, en estas fechas igual que cualquier otro día"

Para la mayoría, la Nochebuena y la Navidad es un momento de mesa compartida, aromas de cocina y sobremesa larga. Para los miembros del GREIM, las unidades de rescate de la Guardia Civil de Montaña, es una fecha especial, pero también laboral. La montaña no entiende de festivos y cualquier llamada puede cambiarlo todo en segundos.

Aunque estemos con la familia, tampoco podemos comer mucho ni, por supuesto, beber porque hay que estar alerta por si toca salir" Teniente Baín Gutiérrez Vera Jefe del GREIM de Jaca

GUARDIA CIVIL La mayoría de rescates se realizan en helicóptero

Una Nochebuena en la que conviven familia y servicio

En los acuartelamientos de montaña, las comidas y cenas se desarrollan con normalidad: mesa sencilla, caldo caliente, niños correteando y conversaciones familiares. Sin embargo, siempre hay una conciencia profesional latente. El teniente Baín Gutiérrez Vera, jefe del GREIM de Jaca, lo explica con claridad: "Aunque estemos con la familia, tampoco podemos comer mucho ni, por supuesto, beber porque hay que estar alerta por si toca salir".

Vivir en el cuartel significa que el hogar y el trabajo se solapan. Esta realidad, presente todo el año, se hace más evidente en fechas como Navidad, aunque para ellos sea parte de la rutina asumida con naturalidad y sin dramatismo. "Al final, nuestra rutina en estos días no cambia demasiado respecto a cualquier otro momento del año", añade Baín.

La montaña no entiende de festividades

La preparación operativa en el GREIM se mantiene igual que cualquier otro día. Los accidentes no respetan tradiciones y la montaña no espera. "Aquí seguimos igual, con el mismo operativo y la misma disposición a intervenir", subraya el teniente, recordando que el deber no se detiene, ni siquiera en Nochebuena o Navidad.

Muchas veces te dicen eso de 'con el día que es'. Les da reparo, pero nosotros estamos para atenderlos" Teniente Baín Gutiérrez Vera Jefe del GREIM de Jaca

Cuando un rescate se activa durante la celebración, la reacción de las personas rescatadas suele ser de sorpresa. "Las personas rescatadas lo agradecen y muchas veces te dicen eso de ‘con el día que es'. Les da reparo, pero nosotros estamos para atenderlos, en estas fechas igual que cualquier otro día", explica Baín. Ese reconocimiento humano es uno de los pocos regalos emocionales que reciben los equipos en esas noches a la intemperie.

GUARDIA CIVIL El número de rescates aumenta cada año por la elevada afluencia de montañeros

La familia, un pilar fundamental

Detrás de cada rescate está el apoyo familiar silencioso de las familias, que comprenden que la llamada puede llegar en cualquier momento y que la cena puede quedarse a medias. El teniente Baín lo explica así: "El apoyo familiar es fundamental y la familia ya está acostumbrada, sabe cómo es este trabajo y entiende que en alguno de los tres turnos de las fiestas te tocará trabajar".

La Navidad se reparte entre los distintos turnos para que todos los miembros puedan disfrutar, aunque de forma parcial, de las fechas señaladas: unos en Nochebuena y Navidad, otros en Nochevieja y Año Nuevo, y otros en Reyes. Es un reparto silencioso que permite compatibilizar la vida personal con el servicio.

Al final es un sacrificio que tenemos que hacer para atender al que lo necesita" Teniente Baín Gutiérrez Vera Jefe del GREIM de Jaca

Vocación que no descansa

Incluso cuando no hay intervención, el descanso es relativo. Hay brindis que no se hacen, sobremesas más cortas y conversaciones que se interrumpen: "Al final es un sacrificio que tenemos que hacer para atender al que lo necesita".

No hay heroicidades ni dramatismos: existe la conciencia clara de que su trabajo consiste en estar disponibles cuando otros no pueden estarlo, y esa vocación define a la Guardia Civil de Montaña.

GUARDIA CIVIL La Guardia Civil, lista para intervenir en cualquier momento

Una Navidad de servicio

Así transcurre la Navidad en el GREIM. Entre abrazos más breves de lo habitual, risas contenidas y vigilancia constante, las familias aprovechan cada momento juntas, conscientes de que la llamada puede llegar en cualquier instante.

Mientras muchos celebran en casa y otros disfrutan de la montaña, siempre hay una patrulla lista para salir, con la cena a medio terminar pero con la vocación intacta. Un trabajo silencioso y esencial que, también en Navidad, permite que otros regresen seguros a sus hogares.

Esta historia forma parte de Historias de Navidad, un especial de COPE que reúne historias reales contadas desde distintos puntos de nuestro país.

