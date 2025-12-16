Jesús Álvarez (67), sobre su forzosa jubilación: "Lo considero totalmente discriminatorio e injusto"

El mítico presentador y periodista deportivo Jesús Álvarez Cervantes visitó los estudios de COPE para charlar con Pilar García Muñiz en ‘La Tarde’. En una entrevista emotiva y reveladora, habló de su libro ‘Cerca de las estrellas’, desgranó anécdotas inéditas de su extensa trayectoria y se mostró crítico y dolido por la jubilación forzosa que le aplicó Televisión Española, un episodio que calificó de “caso claro de discriminación por edadismo”.

“Si apagamos las luces y miramos hacia arriba, el techo del estudio podría ser perfectamente un cielo. Un cielo lleno de puntos de luz, de historias que brillan sólo cuando alguien las cuenta”. — Con esta poética reflexión, Jesús Álvarez inició la entrevista que recorrió su vida.

Una carrera sin precedentes y un adiós forzado

Con 47 años en RTVE, Jesús Álvarez es uno de los profesionales con más trayectoria en la pantalla. Empezó con solo 19 años, presentando el informativo ‘Siete Días’, en una época donde “meter caras jóvenes” era símbolo del cambio tras el franquismo. Sin embargo, su etapa en TVE terminó de manera abrupta al cumplir 65 años, debido al convenio colectivo. “Yo estaba en perfectas condiciones físicas y mentales para seguir”, afirmó con pesar, destacando que la norma se modificó poco después de su salida.

He tenido la suerte de estar en todos estos grandes momentos” Jesús Álvarez Periodista

El Mundial 82 y los prismáticos “espía”

Una de las anécdotas más divertidas que compartió fue durante la cobertura de la preparación de la Selección Española para el Mundial de 1982 en Valencia. El seleccionador, José Emilio Santamaría, decidió hacer entrenamientos a puerta cerrada. Sin embargo, Álvarez y su equipo (entre los que estaban Gozalo, Recio y Borderías) los espiaban con prismáticos desde un apartado en el Perellonet. “Santamaría nos miraba en las ruedas de prensa pensando: ‘¿Cómo saben estos bandidos la alineación?’”.

La Linterna Jesús Álvarez, en La Linterna

La sombra: el secuestro de Emiliano Revilla

Más allá de la luz de los estadios, Álvarez vivió uno de los episodios más oscuros de su vida cuando su suegro, el empresario Emiliano Revilla, fue secuestrado por ETA durante ocho meses en 1988. Relató cómo, junto a su esposa Marga, pasaron las noches en vela, esperando que le liberasen y pudiera volver a casa en cualquier momento. “Decidimos quedarnos despiertos por la noche… esperando que llegase”, recordó con emoción.

Yo he crecido contigo" Pilar García Muñiz Presentadora de "La Tarde"

Las estrellas que guiaron su firmamento

En un juego propuesto por la directora del programa, Álvarez identificó a grandes figuras del deporte con estrellas del cielo:

Sirius (la más brillante): Rafa Nadal . “La excelencia , modesta y buena persona ”.

. “La , y ”. Polaris (la que guía): Matías Prats (padre) . “El hombre que me enseñó a situar un balón en el terreno de juego”.

. “El hombre que me enseñó a situar un balón en el terreno de juego”. Vega (elegante y constante): Roger Federer . De quien guarda un recuerdo imborrable tras una presentación elogiosa hecha por el propio Nadal .

. De quien guarda un recuerdo imborrable tras una presentación elogiosa hecha por el propio . Canopus (estrella de referencia): Su propio legado. Lo que más le enorgullece es que “gente me dice: ‘soy periodista gracias a ti’”.

Optimismo con la Selección y un legado vivo

Preguntado por el futuro, se mostró optimista con la Selección Española de fútbol de cara al próximo Mundial: “Luis de la Fuente ha conjuntado juventud y experiencia… yo creo que volvemos con otra estrella en el pecho”. Aunque la tele “lo jubiló”, su legado perdura no solo en la memoria de los espectadores, sino en las nuevas generaciones de comunicadores a los que inspiró.