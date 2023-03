Jesús Álvarez cuenta cómo se enteraron del secuestro de su suegro por parte de ETA: "Cuelga el teléfono"

Sin lugar a dudas, es uno de los periodistas que todos hemos escuchado pero, sobre todo, visto, alguna vez en nuestra vida. Incluso, sí, si no somos de los que prestamos demasiada atención a la información deportiva. Él es Jesús Álvarez, y durante 47 años, nos ha demostrado su profesionalidad, elegancia y saber estar en Televisión Española.

Ahora, después de tantos años de estar delante de una cámara y cubrir los eventos deportivos más importantes del mundo, ha dicho adiós a los espectadores de la cadena de televisión, y se ha jubilado. Una jubilación que, sin duda, le está sentando bien para parar, reflexionar, y, sobre todo, empezar a pensar en sí mismo después de tantos años.

Es un hombre que tiene tras de sí una incalculable experiencia, una trayectoria magnífica y muchas, muchas historias que contar. Historias que le hemos pedido que nos cuente aquí, en Fin de Semana, de una forma muy característica. Y es que Cristina López Schlichting decidía hacerle una entrevista a modo de juego: con un bombo que sacaba fechas clave en las que nos tenía que contar por qué eran momentos que habían marcado su vida.

Así, poco a poco, hemos descubierto historias que no conocíamos, como cuando fue a cubrir los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 1984, cuando se casó o uno de los momentos más difíciles de su vida personal: el secuestro de su suegro. Él es Emiliano Revilla, empresario español que fue secuestrado por ETA en 1988. En su cautiverio, en un zulo enano, estuvo 249 días. El segundo secuestro más largo después de Ortega Lara.

249 días que Jesús Álvarez y su familia estuvieron en vilo, sin saber nada de él y más preocupados que en toda su vida. Unos días que llegaron a su fin cuando sus propios secuestradores, decidieron devolverlo a su calle, en medio de la noche.

El momento más difícil de sus vidas: enterarse del secuestro

Nadie esperaba lo que estaba a punto de pasar, mucho menos, el propio Jesús Álvarez, que el día del secuestro se encontraba en Londres, estudiando inglés. "En esa ocasión estaba con mi mujer, con Margarita, porque vino a celebrar el cumpleaños conmigo. Ese día participaba Blanca Fernández Ochoa en los eslalon gigante de los Juegos de Calgary, en Canadá, y yo me había enterado de que en la primera magna había hecho el mejor tiempo y quería saber cómo había terminado" nos contaba Jesús.

Fue entonces cuando decidió telefonear, tras una cena con sus amigos, a casa de su suegra para que le contara cómo había quedado la esquiadora española. "Llamé y no me cogió su madre, sino mi cuñado Antonio, que ya no vivía en casa, y eso me extrañó mucho" continuaba.

"Le dije, 'hombre, Antonio, ¿qué haces ahí?', y me dijo 'cuelga rápido, que han secuestrado a mi padre y estoy esperando una llamada'" nos contaba. "Colgué el teléfono, me quedé mirando aMarga y le dije 'Marga, han secuestrado a tu padre'" contaba con un hilode voz. Él mismo asegura que su suegro se encuentra bien con 94 años, pero que ETA les debe ocho meses de vida.