Insultos y agresiones en los campos de fútbol: esta es la sanción que se impone a los jugadores y a la afición

Quizá conozcas la noticia, especialmente, si vives en Aragón. Y es que el fin de semana pasado, se disputó un partido de fútbol de categoría infantil en la comunidad, en la que niños de entre 12 y 13 años jugaban y eran los protagonistas. Hasta ahí, podía haber sido un partido más en la liga, si no fuera porque todo se enturbió en cuanto, en desacuerdo con el árbitro, los niños empezaron a insultarlo.

No queremos reproducir dichos insultos, porque son de bastante gravedad, aunque, aquí en La Tarde, hemos querido contarte los más suaves, que ya son bárbaros. Pero no quedó solo en insultos, sino que terminaron agrediendo a los jugadores del equipo contrario.

¿Cuál es la sanción? Pues nada menos que una pionera y ejemplar que les ha impuestola Real Federación Aragonesa de Fútbol, que les ha castigado con hasta 25 partidos sin jugar. Es decir, más de media liga.

Una noticia que no ha pasado desapercibida y que no termina ahí, porque, en otros partidos de categorías superiores, incluso en primera división de la Liga Española, ha habido insultos y agresiones a árbitros y otros jugadores. No importa de que categoría son los isultos y descalificativos, porque pueden ir desde la raza, que son los más comunes, hasta por la presencia física.

El problema radica, entre otras cosas, en que muchas veces, cuando se emiten estos discursos, nadie toma acciones en el asunto y no hay, ni siquiera, paralización del partido. Es entonces cuando nos preguntamos, ¿hasta dónde vamos a llegar? ¿Qué educación les estamos dando a los más pequeños?

Los entrenadores, clave en parar los insultos

Para conocer cómo nos afecta psicológicamente estos insultos y, sobre todo, cómo afectan a los más pequeños en los partidos, hablamos con Fernando Gimeno Marco, profesor de Psicología de la Actividad Física y del Deporte en la Universidad de Zaragoza, que nos explicaba que, ante estos casos, lo primero es imponer sanciones.

"Si un comportamiento sale gratis, no hay nada que evite que se vuelva a repetir. Estas sanciones tan ejemplares tienen un efecto vicario, de modelado en otros equipos, jugadores y entrenadores que puedan tener la intención de llevar a cabo comportamientos similares" explicaba en La Tarde.

Para él, lo importante es que entidades deporitvas, desde clubes hasta federaciones, pongan coto a estas situaciones. Entonces, ¿cómo podemos desterrar estos comportamientos?

Pues, para este psicólogo, los entrenadores son clave en la función de formar e informar sobre estos insultos, porque ellos son los que deben ser modelo para los jugadores, y también, para la afición. "Cuando tenemos buenos entrenadores, deben analizar y comentar el programa y comentar las cuestiones que no son técnicas y hay quienes lo manejan muy bien que eso no tiene que ver con el deporte que ellos quieren" explicaba.

Eso sí, si la cosa se pone muy fea, es importante pedir ayuda y apoyo a las fuerzas de Seguridad del Estado, o las autoridades que tengamos más cerca, para poder ayudarnos.