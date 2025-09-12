Cristina López Schlichting desvela el nombre del hijo de Alberto y nieto de Carlos Herrera: "No es como su abuelo..."

La noticia corre como la pólvora: Alberto Herrera, hijo del veterano locutor Carlos Herrera, será padre. Una noticia que llena de ilusión a la familia y a los seguidores del comunicador almeriense, que siempre ha mantenido una estrecha relación con sus hijos. El nacimiento del nieto convierte a Herrera en abuelo por primera vez, un papel que sin duda dará mucho que hablar entre quienes le siguen cada mañana en la radio.

La expectación en torno al bebé es máxima. La curiosidad por el nombre elegido ha sido uno de los temas más comentados entre oyentes y seguidores en redes sociales. Y ha sido precisamente Cristina López Schlichting, directora de Fin de Semana en COPE, quien ha puesto fin al misterio en un reel publicado en su cuenta de Instagram.

Alberto Herrera espera ya a su hijo

EL NOMBRE DEL HIJO DE ALBERTO HERRERA: "SE VA A LLAMAR..."

Con su característico estilo cercano y espontáneo y tapada por una manta, Cristina López Schlichting Schlichting empieza el vídeo con entusiasmo: “Que lo sé, que lo sé, que lo sé, sé cómo se llama o se va a llamar el hijo de Alberto Herrera. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Que me lo ha contado”, desvela entre sonrisas.

Se da el caso, encima, de que Cristina dio la noticia a los oyentes de COPE la semana pasada de la paternidad de Alberto. "Primero, el alegrón de la boda próxima de Blanca y Alberto... luego, el embarazo contado en Fin de Semana... el sábado pasado, saber que es chico. Y ahora, ¡tachán! el nombre del rorro", ha dicho en el post con sorna

Acto seguido confirma lo que muchos esperaban con expectación: “Sé cómo se llama el nieto de Carlos Herrera y no es Carlos”. La comunicadora reconoce que esta elección le provoca sentimientos encontrados: “He de reconocer que siento un poco de tristeza”, confiesa, dejando entrever que muchos esperaban una continuidad con el nombre del popular comunicador.

Pero la revelación llega pronto. Cristina decide dar algunas pistas a modo de juego: “Empieza por M, termina por S, es el nombre de un león, de un evangelista”. Y con estas palabras, confirma lo que ya es oficial: el niño se llamará Marcos Herrera.

Empieza por M, termina por S, es el nombre de un león, de un evangelista... ¡Marcos! Cristina López Schlichting Sobre el nombre del hijo de Alberto Herrera

MARCOS, EL HIJO DE ALBERTO Y NIETO DE CARLOS: UNO DE LOS CUATRO EVANGELISTAS

La elección rompe los corazones de los que esperaban tener otro Carlitos en la familia, ya que no llevará el nombre de su abuelo. Sin embargo, es un nombre cargado de fuerza, tradición y simbolismo. Marcos es, además de un nombre muy extendido en España, el de uno de los cuatro evangelistas, lo que lo convierte en una elección con gran peso cultural y religioso.

El anuncio de la paternidad de Alberto llega en un momento dulce tanto para él como para su familia. Carlos Herrera, siempre muy unido a su familia, ha comenzado otra temporada más en Herrera en COPE junto a su familia. Ahora, la llegada de su primer nieto abre una nueva etapa en la que se espera verle en una faceta diferente: la de abuelo. Alberto, por su parte, dará la bienvenida al mundo a su primer hijo y se casará dentro de unos meses.

Alberto Herrera y su pareja

Las redes sociales no han tardado en reaccionar al vídeo de Cristina. Hay comentarios de todo tipo. Por ejemplo, Rocío comenta que han perdido la oportunidad de hacer algo muy gracioso. "Podrían haberle llamado Carlos Alberto", señala. Incluso Pilar Cisneros, compañera de Alberto en Herrera en COPE, también deja su opinión ante el vídeo de Cristina. "¡Pero bueno! No hay quien te tosa últimamente", comenta entre risas. Y, por último, el propio Alberto también se suma a la fiesta: "Eres impagable, Cristina".

Con el nombre ya confirmado, solo queda esperar al nacimiento de Marcos Herrera para conocer al nuevo miembro de una familia que, generación tras generación, sigue dando titulares. Lo cierto es que la decisión sorprende, pero también ilusiona: lejos de repetir la fórmula del abuelo, Alberto y su pareja han apostado por un nombre lleno de significado propio.