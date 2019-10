Inmaculada Guerrero compra un vuelo para ir a Málaga y aparece en Múnich

¿Te imaginas aparecer a más de 2000 km de distancia de tu casa? Creer que has cogido el vuelo correcto, quedarte dormido y aparecer en un destino que no es el tuyo. Si te pasa eso, ¿Qué harías? ¿Cómo reaccionarias? Esto es lo que le ha pasado a Inmaculada Guerrero. Inmaculada es granadina, pero ahora mismo está viviendo en Nápoles, donde allí se encuentra haciendo parte de su doctorado. Esta granadina, decidió irse un fin de semana a su casa, compro unos billetes de avión y puso rumbo a Málaga.

Cuando cogió los billetes, el vuelo tendría una escala. Es decir, Nápoles a Burdeos y Burdeos a Málaga. De Nápoles a Burdeos el vuelo iba como lo esperado, un vuelo normal. Llegó la hora de hacer la escala. Inmaculada aterrizó en Burdeos y recibió un mensaje de la Compañía Volotea que decía lo siguiente: “su vuelo se ha retrasado 1 hora y media”. La hora de llegada al destino estaba fijada a las 17:15h pero Inmaculada tendría que esperar. Pasa la hora, e Inma vuelve a hacer la cola para sentarse en su avión. Accede a la puerta de embarque y dos azafatas le revisan el billete y se sienta en su sitio. De repente, llega un pasajero y le dice: “Estás sentada en mi sitio”. Efectivamente, Inmaculada y el otro pasajero tenían las mismas plazas. ¿Qué es lo que hicieron? Reubicaron al otro pasajero en otro asiento. Pasaron las dos horas de vuelo y los pasajeros llegaron a su destino. Todos, menos Inmaculada, que había quedado en el aeropuerto con su novio, y él no estaba allí.

A Inmaculada, todo le parecía raro: Su novio no estaba... y todo lo que miraba a su alrededor no lo reconocía. Inma cogió su móvil y miró la ubicación para ver donde se encontraba: la respuesta fue sorprendente, Múnich. Inmaculada Guerrero asegura " me doy cuenta de que no estoy en el aeropuerto, porque conozco el aeropuerto, pero la primera impresión fue ver el frío que hacía"