Paco González y Heri Frade no entienden la decisión del Oviedo con un futbolista del filial: "Se estaba hinchando a marcar goles, nunca ha ido convocado con el primer equipo y lo ha cedido"

El Real Oviedo ha anunciado este sábado por sorpresa la cesión hasta final de temporada de Joaquín Delgado al Barça Atlètic. Una salida que la afición carbayona no entiende al tratarse del máximo goleador del filial.

@FCBarcelonaB Joaquín Delgado posando con la camiseta del Barça Atlètic.

LA EXTRAÑA CESIÓN SIN DEBUTAR EN EL PRIMER EQUIPO

"No entiendo para qué debilitáis al filial (que está peleando el ascenso directo a 1RFEF) sin subirlo al primer equipo", responde un seguidor en Twitter.

Otro dice: "Dinamitar las opciones del filial de subir... No darle la oportunidad en el primer equipo por preferir mantener a Forés o por traer a Borbas con un mes de parón. Yo también me querría ir un rato a Barcelona…".

El futbolista llegó a la disciplina del conjunto asturiano el verano de 2024 y en tan solo año y medio sus cifras goleadoras son muy sorprendentes. La temporada pasada disputó 16 partidos y anotó 23 tantos; y esta campaña ya llevaba 14 dianas en tan solo 10 partidos.

Unos números por los que la afición oviedista reclamaba su presencia en el primer equipo, que no encuentra una referencia goleadora y es colista de Primera División. Sin embargo, Joaquín, al tener 24 años y ser mayor de 23, no podría alternar sus presencias entre el filial y el primer equipo. Razón por la que el Oviedo ha preferido renovarle y buscarle una salida para que pueda seguir jugando.

PACO GONZÁLEZ Y HERI FRADE NO ENTIENDEN LA CESIÓN

El delantero ha debutado esta misma tarde con el Barça Atlètic y lo ha hecho marcando el 1-0 para el filial azulgrana frente al Andratx. Un gol que ha sido muy comentado en Tiempo de Juego.

realoviedo.es Joaquín Delgado jugando un partido con el filial del Real Oviedo.

"Es un despelote de club...", comentaba Heri Frade. Y Paco González, por su parte, dijo: "Estaba hinchándose a marcar goles en el filial del Oviedo, nunca había ido convocado con el primer equipo y le ha renovado dos años para cederle al Barça B. Nunca le hemos puesto".

Y añadía: "Ya contamos en su día que existía un problema de fichas porque tiene 24 años. ¿Pero qué problema hay entre él y Borbas o Viñas? Pues será uno mejor de la casa, que la gente lo va a querer más".

Y Pedro Martín señalaba para finalizar: "El Barcelona lo coge porque para su filial es un jugador magnífico y nunca lo va a subir al primer equipo. Pero el Oviedo se ha quedado sin un tío que le meta goles. Es cierto que no es lo mismo jugar en Primera que en Tercera, pero pruébalo...".