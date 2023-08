El ingeniero aeroespacial Miquel Sureda detalla las razones del fracaso de Rusia en su misión en la Luna

El pasado 11 de agosto, Rusia lanzó la sonda 'Luna 25' para llevar a cabo unanueva misión en la Luna. Sin embargo, en el alunizaje, la nave se ha estrellado.

Aunque la misión de Rusia era menos ambiciosa de las que están llevando a cabo Estados Unidos o China, la gran trayectoria que tiene Roscosmos, la agencia espacial rusa, hace que se pueda calificar de fracaso.

A la espera de la sonda india

La agencia anunciaba que el impulso era mayor de lo esperado a la hora de aterrizar, por lo que la sonda cambió su órbita, propiciándose el lamentable final. La idea era que el 'lander' pudiera funcionar durante uno o dos años, investigando la cara oculta de la Luna, donde podría encontrar agua en estado congelado.

Junto a la expedición rusa, India lanzó la Chandrayaan-3, una nave que ya se encuentra en la órbita lunar y se espera que alunice el miércoles o el jueves. Esta misión es menos ambiciosa, ya que es de las primeras del país.

El divulgador científico de 'La Tarde', Jorge Alcalde, explica que no es posible usar unos paracaídas para frenar la sonda, "como en la Tierra", sino que debe hacerse con un "sutil equilibrio entre los propulsores" para reducir la velocidad. "Posiblemente, ahí ha estado uno de los principales problemas", suponía.

Las autoridades de Roscosmos echan la culpa a la evolución de la propia agencia. "Uno de los responsables ha criticado la cantidad de tiempo que se lleva abandonando la carrera espacial en Rusia", revela Alcalde. En ese lapso de tiempo, no se ha invertido el dinero suficiente para que la misión fuera un éxito.

La "decadencia" de la agencia espacial rusa

El físico, ingeniero aeroespacial y profesor de la Universidad Politécnica de Terrasa, Miquel Sureda, desvela que ya no es posible hacer nada desde la Tierra, "solo recibir información". "Parece que ha habido un propulsor que ha estado unos segundos más de los que tocaba, la órbita no era la correcta y, a partir de ahí, el resto de maniobras no han sido como deberían ser", detalla.

Sureda ha expuesto que la Luna "es de los cuerpos donde más fácil debería ser aterrizar" porque la atracción gravitatoria es muy baja. Este "fracaso" demuestra que Roscosmos "está en decadencia".

La carrera lunar "dejó de tener sentido" después de que Amstrong llegase al satélite. Pero la falta de inversión no es algo que solo le haya ocurrido a Rusia, también a Estados Unidos, que ha tenido que empezar de cero en su desarrollo tecnológico.

"Hay cosas que Roscosmos sabe hacer muy bien, como la cohetería", cuenta. De hecho, los americanos han estado pagando para que Rusia "subiera" a sus astronautas a la estación espacial internacional. Aunque, en las cuestiones que van más allá de la órbita baja terrestre o enviar astronautas a la Luna, "van muy por detrás de EE.UU y China".

Fotografías durante el alunizaje

Durante su descenso, la nave 'Luna 25' realizó varias fotografías. Sin embargo, el ingeniero aeroespacial duda que puedan tener algún tipo de valor científico, ya que en el proceso de alunizaje, la sonda centra su energía en el descenso y las cámaras que usa son de baja resolución.

Aunque no sirvan de utilidad, sí que podrían despertar curiosidad en la población general. Sureda relata que los que trabajan en el sector, se exponen constantemente a la pregunta de por qué se invierte tanto dinero. "Una manera de que la gente se sienta más conectada es con imágenes espectaculares y hacerles cómplices de lo que se va descubriendo", concluía.