Un empleado de la Seguridad Social: "La gente está pasando hambre por culpa del sistema"

Seguro que alguna vez hasta tenido que hacer algún trámite y te han dicho la frase esa de 'vuelva usted mañana', que nunca se acaba. Además, imagina que tampoco puedes ir a esa ventanilla y te resulta imposible realizar la gestión que tienes pendiente. Y esto es lo que le ha pasado a Antonio durante más de dos meses en el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) a causa del gran colapso que están teniendo: "La frustración es el ver que estás dándote de muros contra una pared, que no puedes hacer nada. Que tienes una hija de dos meses y de tres años y creo que, lo que falta un poco, es que se pongan en nuestros casos. Dos meses sin cobrar, no veo yo a un ministro dos meses sin cobrar", contaba Antonio en 'Herrera en COPE' al borde de la lágrima. Antonio y su mujer fueron padres por segunda vez el pasado 30 de agosto. Cuando llegó el momento de registrar a su hija en el Instituto Nacional de la Seguridad Social, comenzó su calvario: "Tenemos a la niña y bajo a registrarla y me dicen que ya no dan cita por tema Covid y, entonces, que te mandan el registro por email. De momento mi hija, hasta hace cinco días, que nos llegó por carta ordinaria, mi hija no existía para la Seguridad Social". Además, al no poder inscribirla, Antonio y su mujer no podían cobrar sus bajas de paternidad y maternidad, en un momento en el que les subieron el coste de la hipoteca por el incremento de los tipos de interés, y no les salían las cuentas.

"Voy, les cuento el caso, y me dicen que como yo hay muchos y que es lo que hay, y si tenemos alguna queja que vayamos al Ministerio", contaba molesto, añadiendo que había estado dos meses sin poder pagar la hipoteca. Tanto Antonio como su mujer le tuvieron que pedir prestado dinero a sus familiares. Después de tres meses, por fin ya están cobrando la prestación. Aunque hay familias que lo tienen más complicado que ellos, y todo por temas burocráticos, en los que son necesarios realizar todo tipo de papeleos para conseguir ciertas ayudas. Ainhoa es otra persona que lleva esperando que le paguen la prestación por hijo a cargo, a quien se la cancelaron. Y es que, desde el Covid está siendo una misión imposible conseguir una cita presencial. Por fin, Ainhoa y su marido lo logran, pero siguen sin cobrar: "Se supone que sí, que nos lo pagarán. Nos lo debían de haber pagado en julio, pero a la espera estamos". Estas son ayudas a las que tienen derecho, que además están reconocidas, pero que la Seguridad Social no se las paga. El colapso de esta organización es tan brutal que no sirve de nada presentar la documentación en tiempo y forma.

¿Qué está ocurriendo en la Seguridad Social?

Pero, ¿qué es lo que está ocurriendo en el INSS para que miles de ciudadanos no estén siendo atendidos en toda España? Pues, según los sindicatos de la función pública, faltan al menos 7.000 efectivos para dar una servicio digno. Actualmente, los 25.000 funcionarios que tiene la Seguridad Social atienden a 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas, un millón y medio de empresas, y a medio millón de hogares con Ingreso Mínimo Vital. Esto sin contar a los solicitantes de otras prestaciones que es imposible cuantificar. En 'Herrera en COPE' hemos hablado con Ricardo Aguirre, que trabaja en un centro de la Seguridad Social en Madrid y es portavoz del sindicato CSIF, para ver lo que está ocurriendo ahí y el motivo de que falte tanto personal: "Esta carencia de personal viene arrastrada desde hace años porque la Seguridad Social teníamos una oferta específica de empleo a través de la Administración General del Estado, pero hace muchos años ya que no se nos incorporan efectivos".

"¿Qué ocurre? Que se nos jubilan compañeros, una media cerca de 2.000 al año", explicaba Aguirre, añadiendo que, ahora esto se había "agudizado con las jubilaciones", y que, "lo que demanda la gente es nuestra atención presencial en ventanilla". "Para nosotros es un fracaso total del ministro Escrivá", decía de manera contundente el empleado de la Seguridad Social. "Los que atendemos al público tenemos claro que antes había brecha digital, que la gente no tenía los medios para acceder a nosotros. Ahora lo que hay es una brecha económica que les está perjudicando a todos los ciudadanos, que nosotros no podemos aliviar", lamentaba, añadiendo que, "la gente está pasando hambre por culpa del sistema, pero es que nosotros no podemos dar más citas. No podemos dar citas en una silla vacía, no podemos trabajar de noche", sentenciaba.