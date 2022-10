Un hombre sale de Palencia, recorre 38.000 km en bicicleta y se vuelve viral cuando se descubre su edad

38 mil kilómetros en 4 años, eso son unos 9.500 kilómetros al año que Mariano ha recorrido por España en bicicleta pero, si algo ha llamado la atención de la historia de este hombre ha sido su edad. Comenzó su aventura en el Canal de Castilla (que arranca en Palencia y concluye en Valladolid) en el año 2018 y ya se ha recorrido ha conocido las 126 vías verdes que hay en toda España. Pero toda gran aventura va acompañada de quienes nos dan ese impulso y la fuerza suficiente para empezarla, y ese es el caso de su mujer Teresa que le animó en todo momento a que pedalease.

Una historia que han contado este miércoles Pilar Cisneros y Javi Nieves en La Tarde donde han hablado tanto con Mariano como con Teresa. “Yo me voy en bicicleta para no molestar en casa”, comenta entre risas. “Estamos muy acostumbrados a viajar por autovías y al final no has visto nada. Viajar no es llegar a los sitios, es también ver lo que hay en el camino, por eso decidí ir en bicicleta. Empecé a pedalear porque la médico me dijo que tenía que andar como todos los viejos y yo lo de andar me aburre”, concluye.





Mariano recorre en bici casi 40.000 km



Y es que Mariano se jubiló en 2018 justo justo cuando empezó esta aventura arriba de su bicicleta desde Palencia, ahora tiene 68 años. Lo que está claro es que Mariano no quería una jubilación tranquila, sino vivir tan intensamente como sus piernas y los caminos que recorre se lo permitan.

Como comenta Javi Nieves, se trata de “un hombre admirable, básicamente porque es una suerte que también la salud te acompañe para ver la vida más allá del televisor”. Esa es la filosofía de Manolo, levantarse del sofá y recorrerse toda España por las vías verdes conociendo además de los paisajes variados que tiene nuestro país, su cultura, gastronomía y lo más importante, su gente.









Como él mismo recuerda, estuvo seis o siete meses a trabajar en bicicleta en Madrid y después entendió que tenía que recurrir el conjunto de la Península. “La médico me dijo que eran músculos diferentes y no le hizo gracia”. Asegura que una de las cosas que aprendes en el camino son maravillosos manjares, sitios donde comes maravillosamente, por lo que no ha perdido peso, pero tampoco lo ha ganado.

Aparte de los recorridos diarios que realiza Mariano en la zona de Madrid y los que realiza en el mes de agosto por las provincias de Almería y Murcia (con base en Vera) lugar de vacaciones familiar, lo más largo fue hacer cuatro o cinco vías verdes de Aragón, todas las de Cataluña, la del ferrocarril Vasco-Navarro e intentar por segunda vez la vía verde del ferrocarril estratégico en Asturias. Después le operaron de unos tendones y ha estado un mes y medio sin poder viajar.

Teresa, mujer de Mariano: "Así no estorba en casa"



También ha estado en COPE quien pedalea con Mariano en la distancia, quién lo animó en todo momento y quién sin duda es su máximo apoyo, su mujer Teresa: “Mariano es que es muy listo y nunca me diría todo eso tan seguido, él va poquito a poco, primero le dice lo que ha dicho el médico, luego que si la bicicleta es para no molestar”.

Él tenía costumbre en su juventud, su padre también montaba mucho en bici, no era algo nuevo, aunque ella no le había visto hasta entonces, sólo sabe lo que él me contaba en las cenas de Navidad.

“Es un punto, no estorba en casa. A mí me parece genial, que él llene su tiempo y esté feliz hace que todos estemos más a gusto. Yo tengo mis días malos del trabajo, y él, aunque no esté, me cuenta qué tal y me distrae de la rutina”, concluye.