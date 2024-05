Seguro que te suena el término ‘España Vaciada’, ese que se refiere a que en casi el 80% del territorio de nuestro país apenas vive un 10% de la población. Y si nos imaginamos los pueblos que persisten bajo esta etiqueta, podemos visualizar casas vacías, calles silenciosas, vecinos mayores, y mucha soledad. Pero esto no siempre es así, o al menos, no tiene por qué serlo.

Si no que se lo digan a Mercedes, una mujer de 75 años que vive sola en una aldea gallega. Pocos habitantes, solo un bar que cierra algunos días, y muchas horas muertas sin tener compañía. Pasa días y días sola, aunque vea a gente a través de su ventana, y, harta de esta España Vaciada, decidió apuntarse a una iniciativa de un pueblo cercano de 100 habitantes.





La localidad se llama Praderrei, que cuenta con ese número reducido de 100 habitantes. Son pocos, sí, pero desde enero han puesto en marcha una iniciativa para que vecinos como Mercedes no tengan que pasar toda la semana solos, tengan compañía, y se entretengan. Es lo que se conoce como “Domigos na Fardoia”, una cita semanal para todos los que se quieran unir para practicar deporte, disfrutar de juegos de mesa, tomar café con dulces caseros y sobre todo para charlar.

La iniciativa que ha sacado a Mercedes de casa y a otros vecinos

Todos los domingos, los vecinos de todas las edades se juntan para pasar el día en compañía jugando a juegos de mesa o simplemente tomando café. Y es que detrás de esta iniciativa hay un motivo muy importante: que nadie se sienta solo.

Empezaron como “asociación constituida” hace un año, antes hacían actividades de vez en cuando en la calle porque no tenían local. Cada vez se animaban más vecinos, muchos de ellos viven solos y no tienen familiares cerca. Antes se reunían en una pequeña plaza de pueblo, pero, más tarde, con "el esfuerzo de todos los vecinos" compraron una casa en ruinas para no pasar frío en los meses invernales.





Así al menos lo cuenta María, de quien es gran parte del mérito de que esta iniciativa haya salido adelante. "Era una casa que estaba en ruinas y compramos con el esfuerzo de los vecinos para habilitarla como local social, hasta este momento los vecinos se reunían en unos bancos en la plaza, pero en invierno hacía mucho frío y se quedaban en casa" decía.

Ella, junto el resto de vecinos, han conseguido que personas como Mercedes dejen de sentirse solas y esperen con ilusión los domingos, donde se juntan con otras personas de todas edades. "Es triste vivir sola, pero ahora tenemos esta asociación de vecinos y los domingos me vengo al mediodía y estamos toda la tarde disfrutando de actividades" explicaba.

Left6:No existe configuración de publicidad para el slot solicitado

Actividades con los más pequeños

Cuando María y el resto pusieron en marcha esta iniciativa, sabían que no podía tratarse de juntar solo a personas mayores, sino que los más jóvenes debían participar también. Así llegó Lara, de tan solo 13 años, a esta asociación para empaparse de la sabiduría de los más mayores.

Ella, como contaba, está feliz de hacer algo como esto. "Jugamos a juegos de mesa, a cartas, al dominó... Hacemos juegos en grupo, mucha gente trae postres y compartimos, y se aprenden muchas cosas de antes, cómo era el pueblo, qué se hacía antes, de todo" decía.





Ojo, que no solo aprende ella, sino también gente como Mercedes. "Es muy divertido, nos lo pasamos muy bien, ella es la alegría, los jóvenes nos dan la alegría, y bailamos también, nos enseñan muchas cosas que nosotros no sabemos. Las chiquillas saben mucho" decía entre risas.

Lo de bailar, lo dice totalmente en serio, porque como cuenta María, han hecho un playlist "adaptada para que todos se sientan identificados" con música de todas las épocas. ¡Hasta tienen canción propia!