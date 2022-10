La Foto: "Si no se retorna, sino se empieza de nuevo cada año, la tierra no tendrá memoria"

La foto que me ha llamado hoy la atención es una foto aérea. La línea que traza un tractor con su arado separa transversalmente el retrato. En la parte superior el verde de una plantación todavía no cosechada. Es pronto para que sea cereal y las matas son bajas, compactas. Triángulo de verde trébol desde las alturas. Al otro lado de la linde triangulo de tierra oscura, fértil. Tierra en surcos, todavía húmeda, todavía sudando secretos. La sombra de los dientes que labran parecen señales de un mundo lejano. Una banda de garcillas, como pétalos de nardo, se lanzan sobre la simiente. En segudos, sobre sus patas de alambre, buscarán larvas, gusanos. Parece mentira que señoras tan elegantes tengan una dieta tan poco acorde con su blanco aristocrático. El suelo se deja rotular como si la labor fuera el trabajo de un masajista delicado y preciso. Años y siglos dejándose rayar. Es necesario volver, y después retornar y más tarde reemprender la labor y al año siguiente empezar una vez más y retomar el arado y regresar sobre el tractor y venir de lejos si uno se ha perdido para trazar repetidamente el surco. Si no es así, sino se vuelve, si no se retorna, si no se reemprende, sino se empieza de nuevo cada año, cada siglo, la tierra no tendrá memoria, el hombre no tendrá ni pensamiento ni discernimiento de lo que sucede entre los terrones. Hace falta tiempo, si, tiempo para tener ciencia de uno mismo y del mundo, ciencia del orden, del pan regalado, porque es regalado por mucho que se trabaje. Ciencia de la providencial fuerza de la vida.