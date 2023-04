La foto: "Que la tarde sea como una fiesta"

La foto de hoy la han tomado hace pocas horas en un parque de Roma. Lunes de Pascua con buen tiempo en la capital italiana. Al fondo pinos áticos, pinos de copa alta y ramas desordenadas. Más cerca, el resto de una muralla, una de esas ruinas sin nombre de la ciudad imperial. Y luego gente en el césped , formando grupos, haciendo múltiples barbacoas. El primer grupo está formado por cuatro muchachos, uno de ellos no lleva gorra. Es el que lo ha preparado todo. Ha comprado carne de sobra para que sus amigos puedan contar sus historias, historias largas y cortas. Ha comprado de todo, latas de Red Bull, cervezas, buena panceta. Algunas bebidas ya están abiertas. Hay más. Sobre las brasas están casi listos los primeros pinchos. El chico que no tiene gorra quiere que todos se diviertan, que pasen un buen rato bajo el cielo romano de Pascua, que ninguno de los cuatro tenga que pensar en esto o en aquello, que nada sea difícil, que haya risas, que mientras dan los primeros bocados suene música con buena onda. Que haya buena vibra. Pero no, no se trata solo de un rato de buen rollo. El chico sin gorra es pelirrojo, ha sacado de una bolsa de plástico varias bandejas de aluminio, están cubiertas con un trapo de cocina y junto a ellas hay dos botes con salsa. Los amigos con gorra visten ropa deportiva, uno sostiene las tenazas. Pero están cohibidos. El cuarto quiere que todos sientan el placer de pasar el tiempo juntos, que la tarde sea como una fiesta, que esta noche se acuesten alegres, que esa alegría dure al menos un par de días. Y que el miércoles, al levantarse, digan: ¡qué bien lo pasamos el lunes¡ No se puede pedir más, solo dos días con el buen sabor de boca de una alegría imposible.