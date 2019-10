La foto: " Las rederas mantienen cosido el mundo. No hay oficio más noble"

La foto que me ha llamado hoy la atención la ha publicado El País. Las protagonistas son cuatro mujeres. Están tres de ellas sentadas en el suelo de un almacén a medio terminar, con mucho frío. La cuarta, de pie, con un delantal, unas zapatillas de casa y una chamara sostiene un trozo de nailon en su mano y con las gafas caladas repara lo que está roto. Las otras tres, con agujas en la mano están arrimadas a redes de color morado, redes dobladas con cuidado que que forman pequeños montones. Huelen las redes a salitre, a escama vieja, al gasoil del bote, a sangre de almadabras con milenios. Tienen las redes dentro el resto del agua fría de muchas noches, que se han quedado solas las mujeres en sus lechos y los hombres en la mar, tienen las redes la angustia de las levantadas sin pesca, de los suspiros por los peligros pasados. Y están las cuatro mujeres, las rederas, rehaciendo, recosiendo, reconstruyendo las redes que les llevan a los maridos lejos, las redes que traen el pan pero también los suspiros. Sin las redes no habría travesía de vuelta, no habría puerto, no habría motivo para buscar la tierra que no se mueve, lo solido. Lo saben bien las rederas, hay que remendar una y otra vez y que lo que se separa se mantenga unido, hay que mantener la malla tupida, evitar fugas. Los años, los temporales, los malos vientos, las malas palabras, los demás trabajan sin descanso para abrir brechas. Y están dos hombres en una chalana o en una dorna o en un barco grande, faenando juntos durante años, que eran como hermanos, y se rompen por esto u aquello las redes y que ya no se miran aunque les rompan las mismas auroras en los ojos y les despidan los mismos crepúsculos. Y eso lo saben las rederas desde que son niñas, que hay que afanarse, buscar el agujero, coger el hilo y la aguja y hacerlo todo otra vez nuevo. Las rederas mantienen cosido el mundo. No hay oficio más noble.