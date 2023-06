La foto de Fernando de Haro: "El varón no ve el mar, tiene por horizonte el mundo"

La foto de hoy es de una playa siciliana. El blanco y negro del retrato le da mucha fuerza. Las sombrillas, todas iguales, están en línea en la arena. Debajo de la primera fila tres hamacas a rayas, semejantes a las hamacas de la segunda y de la tercera fila. En la primera hamaca se desparrama una señora con un bikini oscuro. Tiene las uñas de los pies pintadas y se lleva un brazo a la frente. Su mirada y su gesto están inundadas por la tristeza. La congoja le ha invadido de pronto, quizás al fijar los ojos en la belleza del mar, quizás porque, por fín se ha dedicado al dulce placer de no hacer nada. La señora del bikini negro deja fermentar bajo la sombrilla y el calor húmedo una pena insana, le da vueltas a la razón de la sinrazón. En la tercera hamaca reposa una segunda señora, esta más compuesta. Tiene el pelo corto, los ojos cerrados, la cara al sol y un gesto de indiferencia que le deja las facciones duras. En este momento, en esta hora, en este mes no le interesa nada, solo le interesa su inminente bronceado. Y en la hamaca de en medio hay un varón al que solo se le ven las piernas, los pies se retuercen afectados por lo que lee. Y es que el varón sostiene abiertas las hojas de un gran periódico con la foto de un jefe soviético. El varón no ve el mar, no se mira por dentro, se concentra en las noticias del diario, no es fácil entender lo ancho y complejo que puede llegar a ser el universo y sus criaturas. El varón no ve el mar, tiene por horizonte el mundo y se anuda los pies de la sorpresa.