Foto de Fernando de Haro: “Es una foto de la parte de la puerta que acompaña a la cerradura"

Foto de una puerta blanca de metal. En realidad la puerta no está completa, es una foto de la parte de la puerta que acompaña a la cerradura y al pomo. El pomo es de manilla corta. En la cerradura la llave metida. Y de la llave cuelga un bonito llavero con forma de campana, pintado de rosa y morado, decorado con flores. Junto a la cerradura y el pomo, uno, dos, hasta doce agujeros redondos acompañados de algún arañazo. Los agujeros dibujan una equis, el dibujo puede ser también de un malabarista que lanza al aire bolas. Al otro lado de la puerta blanca, en algún sitio, deben estar las balas con las que han acribillado el cierre. La luz de la foto es tenue, entra por la derecha y dibuja la sombra del llavero junto a las huellas de los proyectiles. Había que abrir la puerta como fuese, había que abrir la puerta para avanzar o para huir,, para hacerle justicia a los muertos y a los heridos, para que la emoción y el miedo fabricaran una vida llena de acción y de temeridad. Había que pasar al otro lado sin pagar tributo alguno a esa molesta servidumbre que impune la libertad de los otros. Había que llegar al otro lado, sin esperar, sin seducir, sin veneración posible. Y estaba justificado no utilizar la llave porque lo exigía la patria, la historia, la verdad, la justicia. Estaba justificado no detenerse, no hacer consideraciones, no escuchar a ese pequeño enano que llevamos dentro, ese enano que habita en nuestras tripas y que hace preguntas. Las respuestas ya estaban fabricadas, las preguntas había que apartarlas. Las preguntas son cosa de gente complicada. ¿Para qué hacerse preguntas si ya nos han dado la respuesta?