La Foto de Fernando de Haro: "Una carrera de coches a pedales es una buena metáfora de la vida"

La foto de hoy es una foto de una carrera de coches algo particular. El público se aprieta en una grada que cuelga sobre el circuito. Los espectadores se cubren con gorros y sombreros para que nos le castigue el sol. Están muy pendientes de lo que sucede sobre el asfalto y hacen fotos sin parar. Algunos, de forma algo inconsciente, se han sentado sobre las vallas de seguridad. La carrera-ya digo- es algo particular. Seis coches de época, dos rojos, dos azules y uno blanco compiten por el primer puesto. Son coches descapotables, muy bajos. Las conductoras, solo hay un conductor, agarran con fuerza el volante y miran muy concentradas hacia delante. La segunda, como la tercera conductora, se muerden el labio inferior. No se escucha el aullido de los motores, ni hay llamas, ni aceites minerales, ni razas de acero, ni aceleraciones ni frenazos. Los coches que compiten son coches a pedales, maquinas de plástico que avanzan a base de mucho esfuerzo. Las conductoras son niñas que harán el año que viene la primera comunión. Los enardecidos espectadores, los padres y los hermanos. Los padres están convencidos que una carrera de coches a pedales es una buena metáfora de la vida, hay que pedalear duro para llegar a la meta, hay que forjar el carácter, entrenar la voluntad, marcarse objetivos, educarse en el esfuerzo. Los padres, faltos de entendimiento, no se dan cuenta de que sus hijas están jugando. Juegan con los favores recibidos.