03 NOV 2025 | El Aguanís de Tomás Guasch
"Seis penaltis a favor del Madrid en las 11 primeras jornadas de Liga"
Redacción Deportes
Publicado el - Actualizado
1 min lectura0:44 min escucha
Temas relacionados
"García Ortiz no ha dimitido; esto jamás había ocurrido en la historia de España, pero como Sánchez es el presidente de las primeras veces, ahí tienen otra"
Carlos Herrera
Lo último
Visto en ABC
Pedro Ruiz reacciona a la dimisión de Carlos Mazón: «En este ambiente deambula la política española»
El presentador y actor se ha pronunciado tras la renuncia del presidente de la Comunitat Valenciana por los «errores» cometidos en la gestión de la dana
Programas
Herrera en COPE
Con Carlos Herrera
Tiempo de Juego
Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño
La Linterna
Con Ángel Expósito
El Partidazo de COPE
Con Juanma Castaño