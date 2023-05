La foto de Fernando de Haro: "No lo saben pero ya han decidido"

La foto de hoy está tomada este domingo en una casa muy principal de Madrid. Esta tomada desde el hueco ancho de una escalera con barandilla de madera y forja. El dibujo que hace el hierro noble de la barandilla tiene aire modernista. El dibujo de la barandilla encadena flores para una princesa que está triste, para una princesa a la que se le escapan suspiros de su boca de fresa, para una princesa que ha perdido la risa. Barandilla modernista en una escalera ancha de una casa principal de Madrid. Escalera que desemboca en un sala con el suelo de mármol. Sobre el mármol duro y eterno una gran mesa con las efímeras papeletas del voto Una fila con papeletas blancas y otra fila con papeletas rosadas. La casa principal es un sereno colegio electoral en el que reina el silencio. Dos ciudadanos, un hombre y una mujer se arriman a la mesa de las papeletas. Desde arriba, desde donde está hecha la foto, solo ven las cabezas y las espaldas. Y parecen los dos resolviendo una última duda, sin acabar de resolver, de decidir que siglas serán más oportunas, convenientes y provechosas. Esta o aquella, ¿con cuál me quedo? Papeleta, amante, destino, marca de kleneex, toppings de ensalada, apartamento vacacional, experiencia, sensación, camisa, oferta. ¿Con cuál me quedo? Menú, carta, combo.¿Con cuál me quedo? Los votantes de la foto, como nosotros, antes de decidir ya han decidido. No lo saben pero ya han decidido. La papeleta, el amante, los toppings de la ensalada son un pretexto.