Un fontanero destapa el error más grave que cometes con los atascos en casa

Con motivo del Día Mundial de la Fontanería, el programa 'La Tarde' de COPE, conducido por Pilar García Muñiz, ha contado con la intervención de Javier Núñez, un fontanero con 16 años de experiencia. Durante la entrevista, el profesional ha arrojado luz sobre las averías más comunes en los hogares españoles y los riesgos de intentar solucionarlas por cuenta propia.

Consultado sobre las averías más típicas, Núñez ha explicado que "lo más típico siempre está relacionado con las cosas que más usamos". En este sentido, ha señalado que "las cisternas, los grifos, el fregadero" son las protagonistas de la mayoría de las llamadas que recibe, ya que "con el desgaste y el uso que le hacemos cada día, pues se acaban estropeando".

El peligro de las 'chapuzas' caseras

Uno de los temas centrales ha sido la tendencia a realizar 'chapuzas caseras' antes de llamar a un profesional. Javier Núñez ha comentado que es muy habitual pensar que uno puede solucionar el problema, pero el obstáculo principal suele ser la falta de equipo adecuado. "No es que no sepas hacerlo, sino que no tienes las herramientas adecuadas", ha señalado, destacando que un fontanero profesional cuenta con una furgoneta llena de material específico.

El experto ha puesto como ejemplo el 'típico atasco en el fregadero', donde muchos recurren a remedios caseros como la Coca-Cola o la sosa cáustica. Sobre esta última, ha lanzado una advertencia contundente, ya que su uso es contraproducente y, lejos de solucionar el problema, lo agrava.

Lo que hace la sosa es acabar solidificando la tubería y luego es mucho más complicado quitar el atasco" Javier Núñez Fontanero

Mucha gente cree que la sosa ayudará a desatascar, "y todo lo contrario", ha afirmado Núñez. "Lo que hace es que eso acaba solidificando la tubería y luego se queda mucho más duro y es mucho más complicado quitar el atasco", ha detallado el fontanero durante su intervención.

Es un riesgo para los fontaneros, porque nos salta el ácido a la cara y nos acabamos quemando" Javier Núñez Fontanero

Además de no ser efectivo, el uso de este producto químico supone un riesgo directo para los profesionales. "Es un riesgo para los fontaneros, porque eso es un ácido que al intentar luego nosotros con agua a presión o con otros métodos eliminar ese tapón, nos salta el ácido a la cara y nos acabamos quemando", ha advertido Javier Núñez.

Los hallazgos más extraños en las tuberías

Para concluir, y ante la pregunta de la presentadora, el fontanero ha compartido algunos de los objetos más raros que ha encontrado en desagües y váteres a lo largo de su carrera. Además de lo habitual, como anillos, ha mencionado hallazgos tan insólitos como "dentaduras" y, más recientemente, "móviles".