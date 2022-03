Fernando de Haro te da las claves del cambio de paradigma en las relaciones España-Marruecos

Fernando de Haro analiza las claves de una noticia que supone un cambio histórico en las relaciones España-Marruecos: "Es una noticia muy importante, primero los hechos":

"La casa real marroquí ha hecho pública una carta de Sánchez enviada a Mohamed VI en la que se dice que Sánchez apoya la autonomía del Sáhara. Después ha aparecido un comunicado del Gobierno en el que no se habla de esta fórmula, pero sí se habla de iniciar una nueva etapa de relación con Marruecos basada en el respeto mutuo".

Ángel Expósito, tras el reconocimiento del Sáhara: "Ahora que dependemos más que nunca del gas de Argelia" Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Marruecos y Ricardo Rodríguez, jefe de Política en COPE, han analizado esta noticia histórica en 'La Linterna'

"¿Por qué es tan importante que ahora el gobierno de Sánchez apoye la autonomía del Sáhara? Esto significa cambiar de posición porque esto significa ponerse del lado de Marruecos y ponerse enfrente del Frente Polisario y de Argelia. Vamos a recordar que en 1991 el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas estableció que los saharauis tenían derecho a una autodeterminación. El Consejo de Seguridad estableció una resolución que apostaba por un referéndum en el que los saharauis podrían elegir entre ser independientes o pertenecer a Marruecos".

"Ese referéndum no se ha celebrado. No ha tenido lugar. En este momento, si el gobierno de Sánchez apoya una autonomía del Sáhara para Marruecos, lo que hace es negarle la capacidad a los saharauis de independizarse, de tener una autodeterminación que sí es reconocida. Es uno de los pocos casos en que Naciones Unidas sí reconoce el derecho de autodeterminación, con lo cual, España se pone absolutamente del lado de Marruecos, cambia su postura. Hasta ahora, España no había tenido esta posición".

"Consecuencias: habrá que ir viendo. Hay que tener en cuenta que hay un enfrentamiento claro entre el Frente Polisario y Marruecos desde 2020, cuando se dijo que el alto el fuego ya no estaba vigente. Segunda consecuencia posible: Argelia apoya claramente a los saharauis y Argelia es nuestro principal proveedor de gas. Argelia y Marruecos están enfrentados. Vamos a ver qué consecuencias tiene eso".

Beatriz Mesa, corresponsal de COPE en Marruecos

Beatriz Mesa, con más de 15 años viviendo en Marruecos, ha analizado la noticia según se iban conociendo los últimos detalles: "Estoy muy sorprendida. Estamos ante un hecho histórico. Es la primera vez que un gobierno español se posiciona en favor de una tesis que es un plan de autonomía. Un modelo que Marruecos preparó en 2007. Para ellos el Sáhara es parte de su soberanía nacional. Se le trasladó al Polisario un modelo autonómico, es decir, transferir al Sáhara competencias y atribuciones desde Rabat como una región propia. Convertirlo en territorio marroquí".

"El derecho internacional dice que parte de la solución en su momento era el derecho saharaui a poderse autodeterminar. Muchos países está siendo apoyado progresivamente y España es el último país que se suma. Estamos ante un cambio de paradigma ahora mismo en cuanto a la resolución del conflicto. ¿Consecuencias? Vamos a ver qué pasa. El vecino de Marruecos es Argelia, con quien tienen un contencioso".