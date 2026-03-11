Un fármaco reduce a la mitad los días de migraña en niños y adolescentes

La migraña no es un simple dolor de cabeza, es una enfermedad neurológica incapacitante que en España afecta a 5 millones de personas, de las cuales un millón y medio la padece de forma crónica. Ahora, una nueva esperanza se abre para los más jóvenes.

Un ensayo clínico internacional en fase 3, con participación del Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, ha demostrado la eficacia de un medicamento, el fremanezumab, que reduce a la mitad los días de migraña en el 47 % de los niños y adolescentes que lo probaron.

El impacto de esta patología, tres veces más frecuente en mujeres, lo conoce bien Sofía, una joven madrileña de 18 años que la sufre desde los 15.

En 'La Tarde' de COPE, describía la migraña como "un dolor muy incapacitante" que, una vez aparece, solo se puede aliviar "encerrándote en un cuarto oscuro y esperar a que se te vaya".

Relata haber sufrido episodios de hasta una semana de duración, afectando gravemente a su vida diaria y académica.

Una revolución en forma de pinchazo

El doctor Edoardo Caronna, neurólogo e investigador del Hospital Vall d’Hebron y participante en el proyecto, ha explicado en el programa ‘La Tarde’ de COPE que este tratamiento ya existía para adultos, pero no había evidencia en población pediátrica.





"Es un tratamiento que es específico de la enfermedad", ha señalado. El fármaco se administra con un "pinchazo que se pone subcutáneo mensualmente" y actúa bloqueando el CGRP, "una molécula que sabemos está involucrada en la migraña", según el especialista.

La migraña es una enfermedad neurológica, no son dolores de cabeza" Edoardo Caronna Neurólogo e investigador del Hospital Vall d’Hebron

Caronna ha insistido en la necesidad de entender que "la migraña es una enfermedad neurológica, no son dolores de cabeza". Explica que tiene una base genética, lo que justifica casos como el de Noah, una niña de 11 años participante en el ensayo, y su madre, Lorena, ambas afectadas.

"Hay diferentes perfiles de pacientes, hay pacientes que pueden tener ataques más esporádicos [...] pero hay otros que [...] van teniendo cada vez más ataques", ha aclarado el neurólogo.

Un cambio de vida brutal

El caso de Noah es un ejemplo del éxito del ensayo. Sufría de 8 a 10 migrañas al mes desde los dos años. Su madre, Lorena, no dudó en apuntarla al estudio en cuanto tuvo la oportunidad.

"La experiencia con este ensayo clínico ha sido maravillosa, porque el tratamiento funciona", ha asegurado en los micrófonos de COPE. El cambio en la vida de la niña ha sido radical, según relata.

Las migrañas pueden tener muchos efectos secundarios" Edoardo Caronna Neurólogo e investigador del Hospital Vall d’Hebron

Gracias al tratamiento, su hija "ha pasado a poder ir a centros comerciales, a poder estar en sitios con mucho ruido, a poder estar con todos sus primos gritando, y estar bien".

Los resultados van más allá de la frecuencia de los episodios. Como ha apuntado el doctor Caronna, los beneficios también se notan en la intensidad de los ataques. "El día que dé, es menos intenso el dolor y puedo seguir haciendo mis actividades", destaca.

COPE Aula de primaria

Lo más llamativo, según el investigador, es ver cómo los niños y adolescentes "vuelven a estar integrados a nivel escolar, con sus compañeros", algo que "tiene mucho impacto en la vida, en el día a día".

Educación y la lucha contra el estigma

Hasta ahora, las opciones para los más jóvenes eran limitadas. Caronna ha aclarado que, aunque existían tratamientos preventivos, no eran específicos para la migraña. Se usaban fármacos para otras patologías como "betabloqueantes, [...] antidepresivos, antiepilépticos", que "pueden tener muchos efectos secundarios" en la población pediátrica.

El nuevo fármaco, al ser más específico, tiene un perfil de seguridad "muy bueno", siendo el estreñimiento el efecto adverso más reportado.

Finalmente, el doctor Caronna ha subrayado la importancia de luchar contra el estigma y la incomprensión que sufren los pacientes y la necesidad de educar. Además de los fármacos, ha destacado que "un pilar fundamental es la educación de los pacientes".

Un estilo de vida sano, con deporte, buen descanso y una correcta alimentación, son claves para ayudar a controlar la enfermedad, ha concluido el especialista.