Está trabajando en casa y lo que le roban sin que se dé cuenta le deja alucinado: "Lo busqué por internet"

¿Alguna vez te han robado? Si es así, y esperamos de corazón que no lo sea, habrás experimentado una sensación de desazón terrible. Desazón que, más tarde, viene acompañada de rabia, de tristeza e incluso de inseguridad, porque sientes que han violado un espacio seguro que nunca pensaste que se traspasaría.

Robos, por supuesto, hay de todo tipo, pero todos suelen provocarte la misma sensación y son igual de desagradables. Desde el robo del móvil en la calle, o la cartera, hasta que entren en tu casa y se lleven tus tesoros más preciados. Porque sí, muchas veces se llevan cosas de mucho valor sentimental que hacen que nos sintamos muy desolados.





Pero, ¿qué nos dices si te contamos que hay a quien le roban sin que se dé cuenta? Bueno, puede parecerte algo incluso normal, porque si han metido la mano en tu bolsillo o tu bolso, sabrás que no te has dado cuenta. Pero no, nos referimos a que te roben estando en casa, totalmente consciente, y ni te percates.

Pues esto mismo le pasó a un oyente de La Tarde, que llamaba a la radio para contar esta experiencia, que al final le resultó hasta graciosa, y que ha acabado siendo anécdota en todas las comidas y cenas con familiares o amigos.

Pero déjanos ir por partes, que vas a alucinar con esta historia.

Le roban estando en casa trabajando y no se da cuenta

Estábamos muy tranquilos en La Tarde, charlando de todo un poco, cuando hemos visto una noticia que nos ha dejado patidifusos: una mujer ha denunciado en redes sociales que le han robado una olla de lentejas. Lo creas o no, la tenía en la repisa de la ventana de su chalé y alguien pasó y se la arrebató.

Seguro que le dolió mucho, porque habría invertido muchísimo tiempo en cocinarlas y tendría muchas ganas de comérselas. Aun así, no deja de ser una noticia que tiene su gracia, por lo inverosímil de la situación. Por eso, hemos preguntado a los oyentes qué es aquello que les robaron y que terminó siendo surrealista.

Historias ha habido muchas, pero esta nos ha llamado mucho la atención. Y es que este oyente nos contaba que le robaron en casa sin que se diera cuenta mientras él trabajaba.



"Estaba trabajando en casa, llegó mi mujer y cuando abrió la puerta me preguntó por el felpudo. El felpudo había desaparecido" comenzaba contando.

"No era nuevo, tenía 6 o 7 años y sin haberse lavado nunca. Roña llevaba como para parar un camión" decía muy divertido. Eso sí, no creas que no sufrió con esa pérdida, porque hizo lo que pudo para recuperarlo.

"Bonito era. Fíjate si era bonito que lo busqué de nuevo por Internet y me compré el mismo" sentenciaba divertido. Eso sí, el equipo de La Tarde no podía comprender cómo alguien había llegado a robarle algo así y mucho menos con qué intención. "El felpudo, me parecen todos iguales, y los que me gustan menos son los que tienen frases de motivación, de autoayuda" decía divertido Fernando de Haro, codirector del programa.

Las mejores historias de los oyentes de 'La Tarde'

Robos surrealistas, lo creas o no, hay muchos más de los que crees. Por ejemplo, este que nos contaba otro oyente de La Tarde. Resulta que él trabajaba en una oficina y no pudo creer lo que vio robar.

"Unos empleados que se llevan las escobillas del váter, no me quiero imaginar cuando lo meten debajo del abrigo para robarlo" decía divertido. Algo que le provocaba una sensación de risa y asco entre los miembros de La Tarde.

Para Fernando de Haro, "la imaginación me juega muy malas pasadas" pensando en ese robo en concreto.