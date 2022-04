"He esperado hasta hoy para repostar": los españoles valoran la rebaja de 20 céntimos en 'La Tarde'

Pilar Cisneros ha arrancado 'La Tarde' en una de las gasolineras que se encuentra en la Comunidad de Madrid. Los coches no paran de llegar. Muchos han decidido esperar a hoy, día en el que entra en vigor ese descuento de 20 céntimos en el precio de la gasolina y el diésel.

Ahora mismo, en uno de los surtidores veo tres coches haciendo cola y en el resto hay vehículos esperando. Y así ha sido toda la mañana. Coches repostando en todo momento para beneficiarse de este descuento. ¿A qué precio está oficialmente la gasolina? El diésel normal está a 1.89, el diésel 10 a 1,98 y la gasolina 95 a 1,84. Estos son los precios oficiales.

Saludo a uno de los ciudadanos que ha venido a repostar. "Reposté ayer el mío y hoy toca el de mi mujer. Este jueves pagué en otra gasolinera el combustible a 1,99 y hoy la pago a 1,70. Hay una diferencia. Ya estaba bien que la bajaran. No me parecen suficiente los 20 céntimos de rebaja", cuenta.

Voy a seguir comprobado si efectivamente les parece un buen ahorro o no les parece lo suficiente. "Estoy repostando diésel. Lo voy a pagar 1,69 ya con la aplicación del descuento. He esperado hasta hoy para venir a repostar porque se nota mucho el ahorro. Lo he llenado por 76 y hace unos días por 100", cuenta una chica que se encontraba en la gasolinera llenando el depósito de su coche.

Más testimonios en 'La Tarde'. Entro en la gasolinera para ver cómo son los tickets. "He repostado 69 euros y he llenado el depósito. Ha sido casualidad y no sé ni lo que me he ahorrado", dice otra señora.

Uno de los trabajadores de la gasolinera ha contado "que está casi todo informatizado lo único que hay problemas de conexión".

Para un profesional del taxi, "esto es una estafa. Deberían bajar los impuestos del combustible".

Siguen llegando coches sin parar a esta gasolinera de Rivas Vaciamadrid. Es concurrida pero nunca como ahora. Y así durante toda la mañana. Ahora mismo, ya en la entrada empiezan a haber colas de coches. Algunos conductores se impacientan y es muchísimo el movimiento que hay en esta estación de servicio.

"62 euros era el tope que yo pagaba antes. Hace una semana llegaba a los 100 euros. A 1,92 eché la última vez en esta gasolinera. He esperado a que llegase el día de hoy y he apurado", asegura otro conductor que acudía a esta gasolinera.

Estamos esperando a Rafa, el encargado, para que nos atienda. "Era de esperar después del anuncio del Gobierno. Hay movimiento, es una gasolinera que vende bastantes litros y un viernes pues sí tiene jaleo pero como en este caso no".